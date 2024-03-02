Billie Eilish: Χώρισε με το αγόρι της γιατί ονειρεύτηκε τον Christian Bale

Η Billie Eilish κάποτε χώρισε με ένα αγόρι της, αφού είδε όνειρο με τον ηθοποιό Christian Bale. «Πριν από μερικά χρόνια είδα ένα όνειρο με τον Christian Bale και αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι έπρεπε να χωρίσω με το αγόρι μου», αποκάλυψε σε συνέντευξή της.

Ο αδελφός της, Finneas, που ήταν μαζί της στη συνέντευξη, όπως ήταν λογικό, γέλασε με την ψυχή του. Ωστόσο, η διάσημη καλλιτέχνιδα δεν φάνηκε να πτοείται… «Ειλικρινά», συνέχισε. «Ξύπνησα και ήρθα στα λογικά μου».

Η Eilish -το τραγούδι της οποίας, «What Was I Made For?», από το soundtrack της ταινίας «Barbie» είναι υποψήφιο για Όσκαρ- δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του ατόμου που παράτησε, αλλά τελευταία συνδέθηκε ρομαντικά με τον τραγουδιστή των The Neighbourhood, Jesse Rutherford.

Έβγαιναν μαζί για περίπου επτά μήνες πριν τραβήξουν χωριστούς δρόμους τον Μάιο του 2023. Ο χωρισμός τους ξάφνιασε τους θαυμαστές της, δεδομένου ότι η Eilish εκφραζόταν θετικά για τον σύντροφό της.

Αν και σπάνια μιλάει για την ερωτική της ζωή, η τραγουδίστρια συχνά κατακεραυνώνει τα «τρολ» του διαδικτύου που σχολιάζουν το σώμα της. Τον Ιούνιο, η επτά φορές νικήτρια των Grammy δήλωσε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δυσκολία τα ατελείωτα σχόλια για το σώμα της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.