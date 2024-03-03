Τα ζώδια για την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Κριός

Χρειάζεται καθαρή σκέψη σήμερα και στοχευμένες δράσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με επιτυχία τώρα, καλό θα ήταν όμως να αποφύγετε να πάρετε τις μέρες αυτές κάποιο νέο δάνειο. Οι αδέσμευτοι ίσως να συναντήσετε ένα άτομο και να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί του, δεν θα είστε όμως απόλυτα βέβαιοι για τα πραγματικά σας συναισθήματα.

Ταύρος

Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειας σας, μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.

Δίδυμοι

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Καρκίνος

Αρκετή δράση και κινητικότητα θα έχει το πλανητικό σκηνικό. Τα συναισθήματα σας συναλλάσσονται, το ένα με το άλλο. Εσείς ας είστε διαλλακτικοί και προσαρμόσιμοι στις απαιτήσεις της ημέρας. Καθυστερήσεις στην εργασία και έκτακτες υποχρεώσεις θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα σας σήμερα. Στα αισθηματικά η ένταση θα σας χαλάσει τη διάθεση

Λέων

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…

Παρθένος

Ωραία είναι να ζει κανείς αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα, το πλανητικό σκηνικό όμως θα σας φέρει αντιμέτωπους με τις ευθύνες σας και θα απαιτήσει από σας λεπτομερή προγραμματισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, αναμοχλεύει μνήμες προ πολλού ξεχασμένες και σας ταξιδεύει σε πιο αθώες εποχές. Χαρείτε αυτό το αναπάντεχο flash-back…

Ζυγός

Η διαίσθηση σας θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σήμερα, σαν να έρχεστε σε άμεση επαφή με το Σύμπαν. Είναι ιδανική μέρα για περισυλλογή και στοχασμό, καθώς και για την χάραξη νέων στρατηγικών σε επαγγελματικό επίπεδο. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να καλύψετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ίσως η μέρα να σας φέρει ένα έκτακτο έσοδο που θα σας τονώσει.

Σκορπιός

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Τοξότης

Αναζητάτε απαντήσεις και λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Έχετε βραχυκυκλώσει και βρίσκεστε σε αδιέξοδο, η απαντήσεις όμως κρύβονται μέσα σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και τα επιτεύγματα σας, με το να μην αφήνετε στους γύρω σας να σας κατευθύνουν στις επιλογές σας, μια και είστε άτομο ευεπηρέαστο σε στιγμές. Η διαίσθηση σας μπορεί να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια…

Αιγόκερως

Αρκετά σκαμπανεβάσματα στην διάθεση σας και στα ενεργειακά σας αποθέματα θα καταγράψει η μέρα. Θα υπάρξουν στιγμές με έντονους ρυθμούς δουλειάς, αλλά και άλλες που θα θέλετε να αποτραβηχτείτε και να χαλαρώσετε… Αντιμετωπίζετε διλήμματα και μάλιστα θα πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Κατά βάθος ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πάρτε όμως και την συμβουλή ατόμων που εμπιστεύεστε…

Υδροχόος

Προσέχετε τους συνεργάτες σας. Οι πλανήτες θα φέρουν στο προσκήνιο έριδες και συκοφαντίες που συμβαίνουν πίσω από την πλάτη σας. Μη δίνετε αφορμή για σχόλια! Μην είστε ξεροκέφαλοι και ακούστε τις συμβουλές που σας δίνουν σε επαγγελματικά θέματα τα άτομα που σας αγαπούν. Θα σας βοηθήσουν να φτάσετε πολύ ψηλά.

Ιχθείς

Μπορείτε να πανηγυρίσετε με τις επιτυχίες που καταγράψατε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναπαυτείτε! Απαλλαγμένοι από τις φοβίες σας μπορείτε να απολαύσετε την ζωή! Επωφεληθείτε της μέρας και περάστε όμορφα με πρόσωπα που θα σας κάνουν να ξεχαστείτε.

