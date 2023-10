Amy Winehouse: Το video «Back to Black» έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube Ψυχαγωγία 14:54, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

72

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Mark Ronson και τη Winehouse, εμπνευσμένο από την ταραγμένη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Blake Fielder-Civil