Η Hailey Bieber γιόρτασε τα 30α γενέθλια του συζύγου της, Justin Bieber, με ένα γλυκό αφιέρωμα στο Instagram, αφού ο πατέρας της πρόσφατα προκάλεσε ανησυχία για την κατάσταση του γάμου τους.

Το 27χρονο μοντέλο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά από αξιολάτρευτα στιγμιότυπα του ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας από τον γάμο τους το 2018.

«30!!!!!!!????!!!????!!!! αυτό ήταν γρήγορο. Οι λέξεις δεν θα μπορούσαν ποτέ να περιγράψουν πραγματικά την ομορφιά αυτού που είσαι. Χρόνια πολλά σε σένα... αγάπη της ζωής μου, για μια ζωή», έγραψε στην ανάρτησή της.

Μία ημέρα πριν, η Hailey Bieber φέρεται να αναστατώθηκε με τον πατέρα της, Stephen Baldwin, αφού ζήτησε από τους θαυμαστές να «προσευχηθούν λίγο» για εκείνη και τον Justin.

