Οι δικηγόροι του Άλεκ Μπάλντουιν ζήτησαν από το δικαστήριο να απορρίψει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για τον θάνατο από πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας, Χαλίνα Χάτσινς (Halyna Hutchins), στα γυρίσματα του «Rust» τον Οκτώβριο του 2021.

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία, μία για χρήση όπλου από αμέλεια και μία για μη επίδειξη της δέουσας προσοχής - και αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 18 μηνών αν κριθεί ένοχος.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι «φτάνει πια» με τη συγκεκριμένη υπόθεση, προσθέτοντας: «Έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματα ενός αθώου ατόμου στο έπακρο».

Alec Baldwin asks judge to dismiss manslaughter charges over Rust shooting https://t.co/YKNseHFwY7 — Sky News (@SkyNews) March 15, 2024

Πριν από, περίπου, οκτώ ημέρες οι ένορκοι έκριναν ένοχη τη Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία «Rust» σε ξεχωριστή δίκη. Κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η οπλουργός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μήνες, ενώ ο δικηγόρος της δήλωσε ότι θα ασκήσουν έφεση. «Τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για αυτή την απόφαση», δήλωσε έξω από το δικαστήριο ο Μπόουλς φανερά απογοητευμένος. «Υπήρχαν πολλές εικασίες, πολλές υποθέσεις». Η δίκη του Άλεκ Μπάλντουιν έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουλίου στο Νέο Μεξικό.

Οι κατηγορούμενοι σε ποινικές υποθέσεις επιδιώκουν συνήθως την απόρριψη των κατηγοριών, κάτι που σπάνια κάνουν οι δικαστές, αλλά οι κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού έχουν ήδη αποσυρθεί μία φορά.

Οι δικηγόροι του Μπάλντουιν υποστηρίζουν ότι οι εισαγγελείς «έσυραν δημόσια τον ηθοποιό μέσα στον βόθρο που δημιούργησαν οι ατασθαλίες τους».

Πηγή: skai.gr

