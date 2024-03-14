Τι γίνεται όταν εσύ και ο σύντροφός σου έχετε κολλήσει σε μια βαρετή ρουτίνα

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Θέλουν διαρκή προσπάθεια. Τίποτα δεν συντηρείται αν το αφήσουμε στην τύχη του.

Οι άνθρωποι που έρχονται για να μείνουν είναι μια πραγματικά σημαντική παρουσία στη ζωή μας. Οι μακροχρόνιες σχέσεις, όμως, κρύβουν μια σημαντική παγίδα: Τη συνήθεια. Σε μια καθημερινότητα που γεμίζει με υποχρεώσεις και άγχη, είναι εύκολο να θεωρήσουμε δεδομένους τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και να σταματήσουμε ασυνείδητα να προσπαθούμε για τη σχέση μαζί τους. Μοιραία, αυτό οδηγεί σε μια ανιαρή ρουτίνα.

Αυτό αποτελεί μια συχνή παγίδα της συγκατοίκησης. Βλέποντας τον άλλον καθημερινά, ξέροντας ότι αργά ή γρήγορα θα γυρίσει σπίτι, εσύ και ο σύντροφός σου μπορεί να παγιδευτείτε σε μια βαρετή καθημερινότητα.

Τι γίνεται όταν φτάσεις εκεί; Είναι η σχέση καταδικασμένη ή απλώς χρειάζεται μια ώθηση;

Η Claire Byrne, γνωστή και ως The Heartbreak Coach, υποστηρίζει σε ένα άρθρο στο Poosh ότι πριν στραφείς στο τι μπορεί να φταίει στη σχέση, πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος σε μια σχέση, εάν δεν είναι ικανοποιημένος με την προσωπική του εξέλιξη.

Γι’ αυτό, σε καλεί να αναρωτηθείς τα εξής:

Είσαι εσύ και ο σύντροφός σου ικανοποιημένοι από τη ζωή σας ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο;

Έχετε ποιοτικές φιλίες ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον;

Έχει ο καθένας τα δικά του χόμπι;

Έχεις μια αίσθηση σκοπού στον κόσμο, είτε πρόκειται για τη δουλειά σου, είτε για κάτι άλλο;

Είναι ο καθένας από τους δυο σας οικονομικά ανεξάρτητος;

Φροντίζετε και οι δύο για τη σωματική σας υγεία;

Αυτό το τελευταίο ερώτημα μπορεί να μοιάζει άσχετο, αλλά η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ζωής -σωματικά, διανοητικά, συναισθηματικά και πνευματικά- επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις ρομαντικές μας σχέσεις.

Φυσικά, όλα αυτά δε σημαίνουν ότι πρέπει η ζωή σου να είναι τέλεια, για να πηγαίνει καλά και η σχέση σου, όμως όταν κάτι είναι ανολοκλήρωτο μέσα σου, αυτό μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις σου με τους άλλους.

Αν, λοιπόν, η απάντηση είναι αρνητική σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ερωτήματα, ίσως το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να φροντίσεις αυτό το κενό.

Όταν νιώσεις ότι έχεις επιστρέψει σε ένα επιθυμητό μονοπάτι εξέλιξης ατομικά, τότε μπορείς να δοκιμάσεις διάφορα πράγματα μαζί με το σύντροφό σου, που μπορούν να αναθερμάνουν τη σχέση:

1. Προγραμματίστε εκ των προτέρων μια βραδιά ραντεβού

Προγραμματίστε να συναντηθείτε κάπου μετά τη δουλειά, ώστε να μην μπείτε στον πειρασμό να γυρίσετε απλώς στο σπίτι για ένα ακόμη, ίδιο βράδυ. Πηγαίνετε στο αγαπημένο σας εστιατόριο ή δοκιμάστε ένα νέο. Συζητήστε για την ημέρα σας, τις σκέψεις και τα όνειρά σας και κάντε σχέδια μαζί.

2. Δώστε προτεραιότητα στη σεξουαλική σας ζωή

Δώστε προτεραιότητα στο σεξ. Η ζωή μπορεί να είναι βαρετή κατά καιρούς και όλοι μας μπαίνουμε σε τέλμα – ακόμα και στις καλύτερες σχέσεις. Όσο σημαντικό κι αν είναι να συζητάτε τα πράγματα και να μοιράζεστε ο ένας με τον άλλον ό,τι σας απασχολεί, η σωματική επαφή μεταξύ σας θα κρατήσει σίγουρα τα πράγματα λιγότερο βαρετά. Ζεστάνετε το κλίμα. Αγόρασε νέα εσώρουχα ή κάνε κάτι που πιστεύεις ότι θα ερεθίσει ευχάριστα τον σύντροφό σου, αρκεί φυσικά να νιώθεις κι εσύ καλά με αυτό.

3. Σχεδιάστε ένα διπλό ραντεβού

Τα ραντεβού ενός ζευγαριού είναι απαραίτητα, αλλά τα διπλά ραντεβού έχουν άλλη χάρη. Η διασκέδαση με φίλους είναι πάντα ευπρόσδεκτη, ενώ η αλληλεπίδραση με άλλα ζευγάρια, που είναι πιθανώς σε παρόμοια φάση με εσάς, μπορεί να σου θυμίσει ότι ορισμένα πράγματα είναι κοινά και φυσιολογικά και πως ίσως τους δίνεις μεγαλύτερη αξία απ’ όση πραγματικά τους αναλογεί.

4. Κάντε ξεχωριστά σχέδια

Απολαύστε το να λείπει ο ένας από τον άλλον για ένα ή δύο βράδια την εβδομάδα. Οι πιο υγιείς και ευτυχισμένες σχέσεις χρειάζονται λίγο χώρο κατά καιρούς. Το να θυμάστε πώς είναι να αποζητάτε χρόνο με τον σύντροφό σας θα βοηθήσει σίγουρα να διαλύσετε την πλήξη. Βγες με τους φίλους σου ή ξεκίνα μια δραστηριότητα χωρίς τον σύντροφό σου.

5. Διαλέξτε μια δραστηριότητα που αρέσει και στους δύο

Ίσως θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε ένα μάθημα μαγειρικής ή να κάνετε μαθήματα χορού. Δες τι υπάρχει κοντά σου, στη γειτονιά και ζήτα από τον σύντροφό σου να το δοκιμάσετε μαζί, εάν κεντρίζει και τη δική του περιέργεια ή φαντασία.

Οι από κοινού δραστηριότητες είναι σημαντικές, γιατί προκαλούν τη διασκέδαση και τη σύνδεση μεταξύ των συντρόφων. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά που μπορείτε να κάνετε χωρίς να πιεστείτε να βρείτε απαραίτητα κάτι δημιουργικό, ώστε να νιώσετε καλύτερα μαζί.

Επίσης, μην ξεχνάς ότι εξακολουθεί να υπάρχει ομορφιά στο να είστε τόσο άνετα ο ένας με τον άλλον, που να μπορείτε να συνυπάρχετε χωρίς να κάνετε απαραίτητα κάτι δημιουργικό ή ακόμη και χωρίς να κάνετε κάτι μαζί.

