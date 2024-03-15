Ο πρώην ηθοποιός του James Bond, Πιρς Μπρόσναν, τιμωρήθηκε με πρόστιμο, αφού δήλωσε ένοχος ότι βγήκε από μονοπάτι σε θερμική περιοχή του Εθνικού Πάρκου Yellowstone.

Ο 70χρονος ηθοποιός περπάτησε σε μια απαγορευμένη περιοχή στο Mammoth Terraces, στο βόρειο τμήμα του Yellowstone, κοντά στα σύνορα Wyoming-Montana, την 1η Νοεμβρίου του περασμένου έτους, σύμφωνα με τους υπαλλήλους του πάρκου.

Pierce Brosnan fined after pleading guilty to walking off trail in Yellowstone National Park https://t.co/5Z4VHauXu7 — Sky News (@SkyNews) March 15, 2024

Αρχικά, ο διάσημος ηθοποιός είχε δηλώσει αθώος τον Ιανουάριο, αλλά σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε ότι έκανε ένα «παρορμητικό λάθος».

Στον Μπρόσναν επιβλήθηκε πρόστιμο 500 δολαρίων και διατάχθηκε να κάνει δωρεά 1.000 δολαρίων στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Yellowstone Forever έως την 1η Απριλίου.

«Ως περιβαλλοντολόγος έχω τον απόλυτο σεβασμό και την αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον», ανέφερε ο ηθοποιός. «Ωστόσο, έκανα ένα παρορμητικό λάθος -που δεν το παίρνω ελαφρά τη καρδία- όταν μπήκα σε μια θερμική περιοχή στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone για να τραβήξω μια φωτογραφία. Δεν είδα αναρτημένη πινακίδα που να προειδοποιούσε για τον κίνδυνο, ούτε έκανα πεζοπορία στην άμεση περιοχή.

Λυπάμαι βαθύτατα για την παράβασή μου και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους για την καταπάτηση αυτής της ευαίσθητης περιοχής. Το Yellowstone και όλα τα εθνικά μας πάρκα πρέπει να φροντίζονται και να διατηρούνται για να τα απολαμβάνουν όλοι», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

