Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024

Κριός

Συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την μέρα σας, που σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ευλογίες που έχετε. Μια θετική μέρα για εσάς, με πάρα πολύ ενέργεια και μια γενικότερη διάθεση να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Φροντίστε την φυσική σας κατάσταση, εντάσσοντας λίγη άσκηση στο πρόγραμμα σας. Μην ξεχνάτε όμως να παρέχετε την βοήθεια σας στους λιγότερο τυχερούς.

Ταύρος

Θα διαπιστώσετε σήμερα ότι μια νίκη δεν αφήνει πάντοτε τη γλυκιά γεύση της επιτυχίας, ειδικά εάν προηγήθηκε μια πάλη. Πάντα υπάρχουν και απώλειες που δεν είχατε υπολογίσει… Κάποιο άτομο θα χρειαστεί τη στήριξή σας κατά τη διάρκεια της μέρας. Ο συμπονετικός σας χαρακτήρας και η ψύχραιμη ματιά σας θα το ανακουφίσει σε σημαντικό βαθμό.

Δίδυμοι

Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο της και πολλές από τις έγνοιες που είχατε έχουν παραμεριστεί. Τώρα μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην καριέρας σας. Γιατί ευκαιρία σαν την σημερινή σπάνια έρχεται στην ζωή μας! Φροντίστε να την αξιοποιήσετε, γιατί θα αλλάξει σε σημαντικό βαθμό η ζωή σας. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσετε την γλώσσα του σώματος.

Καρκίνος

Η πρόσφατες επιτυχίες φαίνεται να σας έχουν πάρει τα μυαλά και παρουσιάζετε μια υπερφίαλη συμπεριφορά! Αναγνωρίστε τον ρόλο που έπαιξαν οι γύρω σας στην επιτυχία σας και αποδώστε τους τα εύσημα. Κάντε μια καλή αξιολόγηση και μια ιεράρχηση των δραστηριοτήτων σας. Ασχοληθείτε άμεσα με ότι μπορεί να είναι αποδοτικό ή να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας.

Λέων

Κάποιες απροσδιόριστες ανησυχίες θα έχετε, που θα χαλάσουν την καλή σας διάθεση. Εμπιστευτείτε τους φόβους σας σε δικούς σας ανθρώπους και θα χαλαρώσετε αισθητά. Βρείτε τι είναι αυτό που σας προκαλεί ανησυχία και τροφοδοτεί τις φοβίες σας και αποβάλλετε το από την ζωή σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να χαρείτε τα όσα καλά έχετε κατακτήσει και να δημιουργήσετε χώρο για τα καινούργια.

Παρθένος

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…

Ζυγός

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

Σκορπιός

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Οι αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Τοξότης

Υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα που σας κατακλύζει και δεν πρέπει να αφεθείτε και να βουλιάξετε στην αρνητική ενέργεια. Καλλιεργείστε τις κοινωνικές σας επαφές και θα ξεχαστείτε. Σημαντικές εξελίξεις σε μια φιλική σας σχέση θα σας απασχολήσουν και θα σας αιφνιδιάσουν. Φερθείτε διπλωματικά και προσπαθήστε να καταλάβετε τις απόψεις του συνομιλητή σας πριν αντιδράσετε.

Αιγόκερως

Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό.

Υδροχόος

Δείξετε λίγη περισσότερη υπομονή με τους γύρω σας και δώσετε τους την δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Φανείτε ανεκτικοί και δεν θα χάσετε… Προσπαθείτε επίσης να είστε ακριβοδίκαιοι! Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διενέξεις, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον.

Ιχθείς

Οι πλανητικές επιρροές της μέρας θα σας κάνουν ακόμη πιο δραστήριους, ανυπόμονους, παθιασμένους, ίσως και επιθετικούς. Κάποιες σχέσεις ίσως περάσουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ενώ σε κάποιες οικογένειες θα αλλάξει η σύνθεση, με το να ανοίξει ένα παιδί σας τα φτερά του και να φύγει από το σπίτι. Τις μέρες δε αυτές, ίσως να ολοκληρωθεί ένα project που δουλεύετε.

