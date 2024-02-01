Alec Baldwin: Δηλώνει αθώος στη νέα κατηγορία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας στο «Rust»

Ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν δήλωσε την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024, αθώος για μια νέα κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για τον θάνατο από πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας, Halyna Hutchins, στα γυρίσματα του «Rust» τον Οκτώβριο του 2021.

Ο ηθοποιός παραπέμφθηκε σε νέα δίκη για τον πυροβολισμό, σχεδόν ένα χρόνο αφότου οι εισαγγελείς απέσυραν παρόμοιες κατηγορίες εναντίον του. Τότε, το γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ερευνά το θέμα και ότι θα μπορούσε να υποβάλει εκ νέου κατηγορίες.

Alec Baldwin pleads not guilty to new charge in fatal shooting on Rust film set https://t.co/rS1eL1qiSD — Guardian news (@guardiannews) January 31, 2024

Ο Μπάλντουιν έκανε την ομολογία καθώς παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να προσαχθεί σε δίκη, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα.

Οι εισαγγελείς έφεραν την υπόθεση ενώπιον του σώματος ενόρκων στη Σάντα Φε νωρίτερα αυτό τον μήνα, υποστηρίζοντας ότι ο Μπάλντουιν προκάλεσε τον θάνατο της κινηματογραφίστριας είτε από αμέλεια είτε από πλήρη αδιαφορία για την ασφάλεια. Το σώμα ενόρκων επέλεξε να απαγγείλει κατηγορίες.

Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν επίσης συμπαραγωγός στην ταινία, σημάδευε με όπλο τη Hutchins κατά τη διάρκεια μιας πρόβας τον Οκτώβριο του 2021, όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε, χτυπώντας την και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη της ταινίας, Joel Souza. Η Hutchins πέθανε σε κοντινό νοσοκομείο.

Alec Baldwin pleaded not guilty to a charge of involuntary manslaughter on Wednesday, following a grand jury indictment that revived the criminal case against him for the fatal shooting of a cinematographer on the set of the film “Rust” in 2021. https://t.co/PnQQj6UqI0 — The New York Times (@nytimes) February 1, 2024

Σε συνέντευξή του το 2021, ο Μπάλντουιν είπε ότι πίστευε ότι το όπλο ήταν ασφαλές και γεμάτο με «άσφαιρα» και αρνήθηκε την ευθύνη για τον πυροβολισμό.

«Αισθάνομαι ότι κάποιος είναι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη, αλλά ξέρω ότι δεν είμαι εγώ. Θα μπορούσα να είχα αυτοκτονήσει αν πίστευα ότι ήμουν υπεύθυνος και δεν το λέω αυτό ελαφρά τη καρδία», είπε.

Η υπόθεση της κατηγορούσας αρχής επικεντρώνεται στον ρόλο του ως ηθοποιού που κρατούσε το όπλο, καθώς και στον ρόλο του ως συμπαραγωγού με νομική ευθύνη για την ασφάλεια της παραγωγής. Ωστόσο, μια ανεξάρτητη ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπάλντουιν θα έπρεπε να τραβήξει τη σκανδάλη του περίστροφου για να εκτοξεύσει τη σφαίρα που χτύπησε τη Χάτσινς στο στήθος και τη σκότωσε.

«Αν και ο ηθοποιός αρνείται επανειλημμένα ότι τράβηξε τη σκανδάλη, δεδομένων των δοκιμών, των ευρημάτων και των παρατηρήσεων που αναφέρονται, η σκανδάλη έπρεπε να τραβηχτεί ή να πατηθεί επαρκώς για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα», αναφέρεται στην ανάλυση. Η υπεράσπιση του Άλεκ Μπάλντουιν χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τρομερή τραγωδία» που «κατέληξε σε αυτή την άστοχη δίωξη».

