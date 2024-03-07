Η Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, η υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία «Rust» όπου σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς (Halyna Hutchins) από τον Αλεκ Μπάλντουιν τον Οκτώβριο του 2021, κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Με τις διαβουλεύσεις να διαρκούν λιγότερο από τρεις ώρες οι ένορκοι του First Judicial District Court στη πόλη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού ανακοίνωσαν την ετυμηγορία τους έπειτα από δύο εβδομάδες καταθέσεων σχετικά με τα κενά στα γυρίσματα της ταινίας, αναφέρει το Variety.

Hannah Gutierrez Reed, the armorer on the ill-fated Western film “Rust,” was convicted of involuntary manslaughter in the death of the film’s cinematographer. She was acquitted of a separate charge of tampering with evidence.



Alec Baldwin is set to face his own manslaughter… pic.twitter.com/aJRDKxaqOb — Variety (@Variety) March 6, 2024

Η οπλουργός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μήνες ενώ ο δικηγόρος της Τζέισον Μπόουλς δήλωσε ότι θα ασκήσουν έφεση. «Τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για αυτή την απόφαση», δήλωσε έξω από το δικαστήριο ο Μπόουλς φανερά απογοητευμένος. «Υπήρχαν πολλές εικασίες, πολλές υποθέσεις».

Μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, η δικαστής Μέρι Μάρλοου Σόμερ διέταξε την προφυλάκιση της οπλουργού.

Ο πρωταγωνιστής και συμπαραγωγός της ταινίας 'Αλεκ Μπάλντουιν αντιμετωπίζει επίσης την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και η δίκη του θα πραγματοποιηθεί στις 6 Αυγούστου σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του Νέου Μεξικού που περιήλθαν στην κατοχή του PEOPLE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

