Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε! Με κάποια αφορμή που θα σας δοθεί σε ανύποπτο χρόνο θα κάνετε ένα συναισθηματικό ταξίδι στο παρελθόν σας και ιδίως στην παιδική σας ηλικία… Κάτι νέο ωστόσο εμφανίζεται στην ζωή σας και την κάνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Για κάποιους ίσως να είναι ένα νέο ταλέντο που έρχεται στην επιφάνεια, για άλλους μια νέα φιλική ή ερωτική γνωριμία.

Ταύρος

Ζήστε την στιγμή και πάρτε αποστάσεις από το άτυχο παρελθόν σας που σας στοιχειώνει και δεν σας αφήνει να ζήσετε και να χαρείτε. Κόψτε επιτέλους τον ομφάλιο λώρο! Περιβάλλεστε από αγάπη αλλά δεν το βλέπετε. Τα άστρα ευνοούν τις κοινωνικές αποδράσεις. Θα έχετε αλλαγές στις σχέσεις σας. Η ευτυχία χτυπά την πόρτα σας

Δίδυμοι

Όσο αισθάνεστε ένοχοι για κάτι που έχετε διαπράξει, δεν θα μπορέσετε να βρείτε ησυχία, παρά μόνο εάν αποφασίσετε να ζητήσετε συγγνώμη από το άτομο που βλάψατε ηθελημένα ή κατά λάθος. Σήμερα όλο και κάποιο τρόπο θα βρείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια που συναντάτε στον δρόμο σας προς την επίτευξη των στόχων σας.

Καρκίνος

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

Λέων

Φιλικά πρόσωπα θα χρειαστούν την στήριξη σας, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να θυσιάσετε τουλάχιστον μέρος του προγράμματος σας για χάρη τους. Κάντε το με την ψυχή σας. Σε αισθηματικό επίπεδο αισθάνεστε αρκετά ασφαλής στην σχέση σας και διαισθάνεστε η ισορροπία να έχει επανέλθει. Μην θεωρείτε τίποτε δεδομένο και επαναπαύεστε, μια και οι σχέσεις, όπως και κάθε τι άλλο στην ζωή, εξελίσσονται και μεταβάλλονται.

Παρθένος

Αφήστε την ασφάλεια της σταθερότητας για λίγο και αποτολμήστε κάτι νεωτεριστικό ή ακόμη και πιο επικίνδυνο για τα δικά σας δεδομένα. Θα σας ανανεώσει και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας. Μείνετε μόνο μακριά από μηχανορραφίες στον εργασιακό σας χώρο, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε σε αντίθετη περίπτωση είναι να γίνετε μέρος του προβλήματος.

Ζυγός

Οι αποφάσεις σας θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και την λογική και όχι στην διαίσθηση ή την παρόρμηση της στιγμής. Μην αφήνετε επίσης τρίτα άτομα να εμπλέκονται στις υποθέσεις σας και να σας δημιουργούν προβλήματα. Μέσα στον ενθουσιασμό σας για μια επιτυχία σας μπορεί να πληγώσετε άθελα σας ένα αγαπημένο σας άτομο. Δεν είναι κακό να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγγνώμη…

Σκορπιός

Κάτι έχει σπάσει μέσα σας σήμερα αναφορικά με τον σύντροφό σας. Αισθάνεστε απογοητευμένοι και προδομένοι και δεν έχετε διάθεση να κάνετε το παραμικρό… Ένα έντονο αίσθημα κόπωσης θα σας κατακλύσει και θα έχετε την διάθεση να αποτραβηχτείτε από κάθε είδους υποχρεώσεων και να ηρεμήσετε. Εάν είστε σε θέση να το κάνετε θα σας κάνει καλό…

Τοξότης

Η ηρεμία σας χαρακτηρίζει σήμερα και μια διάθεση να συμφιλιωθείτε με τους γύρω σας και τις καταστάσεις που συμβαίνουν. Αποβάλλετε τα αρνητικά συναισθήματα που τρέφετε για κάποιους και συγχωρήστε τους για να προχωρήσετε μπροστά… Κάποια μικρά προβλήματα υγείας ίσως να σας ταλαιπωρήσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι πραγματικά σημαντικό. Θωρακίστε λίγο περισσότερο τον οργανισμό σας με ξεκούραση και καλό φαγητό.

Αιγόκερως

Η ανάγκη σας για επιτυχία και επιβράβευση θα τύχει ικανοποίησης σήμερα. Μην αμελείτε όμως να χαίρεστε όσα ήδη έχετε και σε καμία περίπτωση μην τα θεωρείτε δεδομένα στην ζωή σας. Μην αφήνετε τη ζήλια να χαλάσει τη σχέση σας. Αποφύγετε εντάσεις και λογομαχίες με τον σύντροφο σας. Οι ρίξεις μπορεί να είναι οριστικές…

Υδροχόος

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι, προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.

Ιχθείς

Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια καλή μέρα για τα οικονομικά σας η σημερινή… Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση, θα πρέπει να αποφύγετε τα ρίσκα και εάν είναι δυνατό να αναβάλετε κάθε είδους επένδυση για μια πιο ευνοϊκή μέρα. Εξωτερικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες θα αναστατώσουν επίσης την εργασιακή σας μέρα και θα πρέπει να είστε έτοιμοι να αναπροσαρμόσετε την δράση σας για να διεκπεραιώσετε έγκαιρα τις υποθέσεις σας.

