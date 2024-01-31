Η Universal Music κατηγόρησε τo TikTok για εκφοβισμό και απείλησε να αποσύρει εκατομμύρια τραγούδια από την πλατφόρμα μετά από μια αποτυχία στις διαπραγματεύσεις για τις πληρωμές. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα είχαν πρόσβαση σε μουσική από καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift και ο Drake.

Σε μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, η Universal δήλωσε ότι πίεσε την πλατφόρμα (εν προκειμένω το TikTok) για τρία κρίσιμα ζητήματα - την πληρωμή των καλλιτεχνών και των συνθετών, την προστασία από τις συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ασφάλεια στο διαδίκτυο - ενόψει της λήξης του τρέχοντος συμβολαίου της.

Ωστόσο, σύμφωνα με την επιστολή, οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας έδειξαν -αρχικά- αδιαφορία και στη συνέχεια προσπάθησαν να εκφοβίσουν τη δισκογραφική εταιρεία, ώστε να δεχτεί μια συμφωνία μη συμφέρουσα για την ίδια.

Taylor Swift's label Universal Music threatens to pull songs from TikTok in row over payment negotiations



Read more 👇https://t.co/GyuZwlQUgf — Sky News (@SkyNews) January 31, 2024

Η Universal κατηγόρησε την πλατφόρμα TikTok ότι «προσπαθεί να χτίσει μια επιχείρηση βασισμένη στη μουσική, χωρίς να πληρώνει δίκαιη αξία για τη μουσική» και ουσιαστικά «χρηματοδοτεί την αντικατάσταση καλλιτεχνών από την Τεχνητή Νοημοσύνη», επιτρέποντας στον ιστότοπο να «’’κατακλυστεί’’ με ηχογραφήσεις που δημιουργούνται από την AI».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πλατφόρμα TikTok απάντησε με τον ίδιο τρόπο, κατηγορώντας τη Universal ότι παρουσιάζει μια «ψευδή αφήγηση και ρητορική» και ότι βάζει «την απληστία πάνω από τα συμφέροντα των καλλιτεχνών και των συνθετών της».

Σε ανακοίνωσή του, ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι οι ιδιοτελείς ενέργειες της Universal δεν είναι προς το συμφέρον των καλλιτεχνών, των συνθετών και των θαυμαστών».

Η Universal κατέχει τα δικαιώματα μερικών από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του κόσμου, από τους Coldplay και τον Bob Dylan μέχρι την Adele και τη Billie Eilish. Η πλατφόρμα TikTok ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance. Παρά το γεγονός ότι έχει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες, αντιπροσωπεύει το 1% των συνολικών εσόδων της Universal, δήλωσε η εταιρεία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.