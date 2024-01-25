Alec Baldwin: Απαιτεί ταχεία δίκη μετά την κατηγορία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Ο Άλεκ Μπάλντουιν απάντησε στη νέα κατηγορία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που του απαγγέλθηκε την περασμένη εβδομάδα με το δικό του αίτημα για ταχεία δίκη, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Fox News Digital.

«Ο κ. Μπάλντουιν δικαιούται μια δίκαιη και ταχεία δίκη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δημόσια διαπόμπευση και η καχυποψία και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την απόδειξη της αθωότητάς του, που συχνά προκύπτουν μετά από μακρές καθυστερήσεις σε μια ποινική δίωξη», αναφέρουν τα έγγραφα.

Επιπλέον, ο Μπάλντουιν απαίτησε από τον εισαγγελέα του Νέου Μεξικού να «διαφυλάξει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία» που σχετίζονται με την υπόθεση και έναν γραπτό κατάλογο όλων των «μαρτύρων που ο εισαγγελέας προτίθεται να καλέσει στη δίκη».

Ο Μπάλντουιν κατηγορήθηκε την περασμένη Παρασκευή για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θανάσιμο πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας, Halyna Hutchins, στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» το 2021.

Alec Baldwin demands speedy trial after involuntary manslaughter charge in 'Rust' shooting https://t.co/tdG1gCP9sA — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) January 25, 2024



Είναι η δεύτερη φορά που το σώμα ενόρκων παραπέμπει τον Άλεκ Μπάλντουιν για τον θάνατο της Halyna Hutchins. Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε -αρχικά- για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας στις 31 Ιανουαρίου 2023 και οι κατηγορίες αποσύρθηκαν αργότερα τον Απρίλιο του 2023.

Η νομική ομάδα του Μπάλντουιν ζήτησε «τα αποτελέσματα ή τις εκθέσεις σωματικών ή ψυχικών εξετάσεων και επιστημονικών δοκιμών ή πειραμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των πολυγραφικών εξετάσεων μαρτύρων, που έγιναν σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ή αντίγραφά τους, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή, τη φύλαξη ή τον έλεγχο της πολιτείας και των οποίων η ύπαρξη είναι γνωστή ή μπορεί να γίνει γνωστή στον εισαγγελέα με τη δέουσα επιμέλεια».

Επιπλέον, η υπεράσπισή του ζήτησε «κάθε ουσιαστικό αποδεικτικό στοιχείο που είναι ευνοϊκό για τον κατηγορούμενο και το οποίο η πολιτεία υποχρεούται να προσκομίσει βάσει της ρήτρας της δίκαιης διαδικασίας του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών». «Η παράλειψη παροχής αυτών των στοιχείων παραβιάζει το δικαίωμα του κατηγορουμένου για μια δίκαιη δίκη», αναφέρουν τα έγγραφα.

Πηγή: skai.gr

