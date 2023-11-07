Η κατάθλιψη, το άγχος και το χρόνιο στρες αυξάνουν τον κίνδυνο για επιπλοκές στην υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, σύμφωνα με δύο μελέτες που θα παρουσιαστούν στις επιστημονικές συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Μπορεί να είναι γνωστό ότι οι καταστάσεις ψυχικής υγείας αυξάνουν τους κινδύνους για κακή υγεία της καρδιάς, όμως νέα έρευνα εξετάζει τον μηχανισμό με τον οποίο η ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου επηρεάζει την υγεία της καρδιάς του, ένας μηχανισμός που δεν είναι πλήρως γνωστός.

Κατά την έρευνα εξετάστηκαν δεδομένα για περισσότερους από 71.000 ενήλικες, με μέση ηλικία τα 49 έτη, από τον Δεκέμβριο του 2010 ως τον Δεκέμβριο του 2020. Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον Τζιοβάνι Σιβιέρι, ερευνητή στο Κέντρο Έρευνας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, εντόπισαν ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα που είχαν διαγνωστεί προηγουμένως με άγχος ή κατάθλιψη ανέπτυξαν ένα νέο παράγοντα κινδύνου κατά μέσο όρο έξι μήνες νωρίτερα από εκείνους που δεν είχαν κατάθλιψη ή άγχος. Εντοπίστηκε ότι η κατάθλιψη και το άγχος αύξησαν τον κίνδυνο για ένα μείζον καρδιαγγειακό συμβάν, όπως καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά περίπου 35%. Επιπλέον, τα άτομα με υψηλότερη γενετική προδιάθεση για στρες ανέπτυξαν τον πρώτο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου κατά μέσο όρο ενάμιση χρόνο νωρίτερα από τα άτομα χωρίς τον γενετικό δείκτη.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κατάθλιψη και το άγχος μπορεί να προκαλούν εγκεφαλικές αλλαγές που πυροδοτούν επακόλουθες επιδράσεις στο σώμα, όπως αυξημένη φλεγμονή και εναπόθεση λίπους, και ενθαρρύνουν τα άτομα με κατάθλιψη ή άγχος να υποβάλλονται σε συχνότερο έλεγχο των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη και ο διαβήτης τύπου 2.

Σε δεύτερη έρευνα αξιολογήθηκαν δεδομένα για 2.685 ενήλικες χωρίς υφιστάμενη καρδιαγγειακή νόσο με μέση ηλικία τα 48 έτη. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για 12,4 έτη. Διαπιστώθηκε ότι το συσσωρευμένο στρες σχετίζεται με 22% αυξημένο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης, κατά την οποία πλάκα συσσωρεύεται στις αρτηρίες μειώνοντας την επαρκή ροή του αίματος. Επίσης, σχετίζεται με 20% αυξημένο κίνδυνο συνολικής καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου και της καρδιακής ανεπάρκειας.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι το συσσωρευμένο στρες είναι υψηλότερο στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 18-45 ετών, στα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως μαύροι ή ισπανόφωνοι ενήλικες, στα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο και σε όσους ανέφεραν φυλετικές/εθνοτικές διακρίσεις και έλλειψη ασφάλισης υγείας.

Το συνεχιζόμενο στρες, κατέδειξε η ανάλυση, αύξησε τον κίνδυνο κακής υγείας της καρδιάς και του εγκεφάλου με δύο τρόπους: επηρεάζοντας άμεσα τη σωματική ευεξία, αλλά και αυξάνοντας τις κακές συνήθειες στον τρόπο ζωής, όπως το κάπνισμα και η καθιστική ζωή, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε μειωμένη καρδιαγγειακή υγεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

