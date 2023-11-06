Ο πόνος που γίνεται χρόνιος -δηλαδή διαρκεί παραπάνω από τρεις μήνες- συνιστά νόσο. Όταν παραμείνει χωρίς θεραπεία, οι επιπτώσεις είναι σοβαρές, καθώς περιορίζονται η πνευματική συγκέντρωση, η ατομική και κοινωνική δραστηριότητα του ασθενή.

Η κατάσταση συνοδεύεται από αϋπνία και κατάθλιψη, ενώ δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που ταλαιπωρεί τον ασθενή, καθώς επισκέπτεται πολλές ιατρικές ειδικότητες, συνήθως χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Τα παραπάνω επισημαίνουν οι ειδικοί του Ιατρείου Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, το οποίο αύριο (7/11) 10:00-18:00 θα υποδέχεται το κοινό χωρίς ραντεβού, όπως και τα Ιατρεία Πόνου άλλων Νοσοκομείων, στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.).

Η θεραπευτική ομάδα του Ιατρείου θα είναι στη διάθεση των ασθενών που θα το επισκεφθούν, με στόχο την ενημέρωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του πόνου τους.

«Το Ιατρείο Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2022 και δημιουργήθηκε σε μια εποχή που αντίστοιχα ιατρεία δυστυχώς κλείνουν, εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγων. Εφαρμόζουμε, μεταξύ άλλων, τη μέθοδο της νευρόλυσης σε ασθενείς που δεν αποδίδουν οι άλλες θεραπείες στην ανακούφιση του χρόνιου πόνου», επισημαίνει η αναπληρώτρια συντονίστρια - διευθύντρια του Ιατρείου Ελένη Κοράκη, η οποία μαζί με την Μαριάνθη Βαρβέρη, διευθύντρια Αναισθησιολογικού, είναι αναισθησιολόγοι με εξειδίκευση στην Αλγολογία και Υπεύθυνες του Ιατρείου.

Όπως αναφέρει η κ. Κοράκη, «τα σημεία στα οποία καινοτομεί το Ιατρείο είναι ότι, καταρχάς, στο πλαίσιο της παροχής παρηγορικής φροντίδας, εθελοντική ομάδα τοποθετεί ειδικές αντλίες χορήγησης μορφίνης, κατ’ οίκον, σε ογκολογικούς ασθενείς τελικού σταδίου. Επιπλέον, πρωτοτυπεί στο επεμβατικό κομμάτι, καθώς είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα στον δημόσιο τομέα που εφαρμόζει επεμβατική τεχνική. Τέλος, αντιμετωπίζει ολιστικά και εξατομικευμένα τον κάθε ασθενή που υποφέρει, με κύριο συντονιστή τον αναισθησιολόγο-αλγολόγο, αλλά και με τη συμβολή ψυχολόγου και ορθοπαιδικού».

Το Ιατρείο, που αποτελεί και εκπαιδευτικό κέντρο, λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός των ημερών γενικής εφημερίας, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς και τα ραντεβού κλείνονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου (2313323000).

