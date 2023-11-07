Η Κατιάνα είναι 25 ετών και ήταν μέχρι πρόσφατα ένα «φυσιολογικό» κορίτσι της ηλικίας της. Σπούδαζε και γυμναζόταν, έβγαινε έξω με τις παρέες της, ταξίδευε… Μέχρι που ένας ιός, της άλλαξε για πάντα τη ζωή.

Όταν μίλησα με την Κατιάνα, θύμωσα. Ακούγοντας όσα μου έλεγε δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι η ιατρική κοινότητα στην Ελλάδα δεν μπορεί να την βοηθήσει. Ότι οι γιατροί στα ιατρεία Long Covid, παρότι διέγνωσαν τις πολυσυστημικές συνέπειες της νόσησης, δεν μπορεί να της προσφέρουν θεραπεία για τα προβλήματα υγείας που της άφησε πίσω η Covid. Ότι, το Κράτος δεν μπορεί να της προσφέρει μία βοήθεια, έστω!, για να ζήσει και να συνεχίσει να παλεύει για την αποκατάσταση της υγείας της.

Θύμωσα επίσης με το γεγονός ότι πολλοί από εμάς θεωρούν ακόμη την Covid «ιωσούλα». Ευτυχώς, στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που ταλαιπωρούνται για εβδομάδες και μήνες μετά τη νόσηση ενώ σε άλλους αλλάζει η ζωή τους. Κι έχω να δώσω μία μόνο συμβουλή/προτροπή σε όλους: Ενημέρωση, προσοχή, άμεση συμβουλή από τους γιατρούς εάν χρειαστεί και εμβόλιο σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση, η πρωταγωνίστρια του άρθρου αυτού είναι η Κατιάνα κι αυτή είναι η ιστορία της, με δικά της λόγια.

«Είμαι 25 χρόνων και πάσχω από σοβαρή Long Covid»

«Μέχρι πρότινος, ήμουν φοιτήτρια αρχιτεκτονικής και υπήρξα ενεργή αθλήτρια για πολλά χρόνια. Το Δεκέμβριο του 2021 νόσησα (όπως και πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μου) με Covid-19. Η νόσηση με βρήκε λίγο πριν ξεκινήσω τη διπλωματική μου εργασία. Είχα κάνει σχέδια για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Δεν φανταζόμουν όμως αυτό που με περίμενε. Είχα βασιστεί στο αφήγημα του «υγιούς νέου, χωρίς υποκείμενα νοσήματα».

Αμέσως μετά τη νόσησή μου άρχισα να αντιμετωπίζω πολυσυστηματικά προβλήματα. Ξεκίνησαν συμπτώματα με πόνους στο στήθος, μουδιάσματα, φρικτούς πόνους, κακουχία και έντονη κόπωση. Δεν μπορούσα ούτε να ανέβω μια σκάλα. Η κατάσταση επιδεινώνονταν κάθε μήνα, με αποκορύφωμα τη δεύτερη μου νόσηση 1 χρόνο μετά. Δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Μετά από πολλές επισκέψεις σε γιατρούς πολλών ειδικοτήτων και στα επείγοντα τμήματα νοσοκομείο, κατέληξα σε κέντρο Long Covid όπου βρήκα κάποιους ενημερωμένους γιατρούς.

