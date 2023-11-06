Δύο παθήσεις της αναπαραγωγικής υγείας συχνές στις γυναίκες, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και η δυσμηνόρροια, συνδέονται με την αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, σύμφωνα με δύο μελέτες που θα παρουσιαστούν στις επιστημονικές συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες. Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, σχεδόν το 45% των γυναικών ηλικίας 20 ετών και άνω έχουν κάποιο είδος καρδιαγγειακής νόσου. Οι επιστήμονες διερεύνησαν πώς οι κοινές παθήσεις αναπαραγωγικής υγείας στις γυναίκες μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Στην πρώτη μελέτη εξετάστηκε το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, το οποίο χαρακτηρίζεται από ακανόνιστη ή χαμένη έμμηνο ρύση και κύστεις στις ωοθήκες. Εκτιμάται ότι το σύνδρομο αυτό επηρεάζει μία στις δέκα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Μελετήθηκαν σχεδόν 170.000 κορίτσια ηλικίας 13-17 ετών στις ΗΠΑ και διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος υψηλής αρτηριακής πίεσης ήταν 30% υψηλότερος στα έφηβα κορίτσια που έχουν την πάθηση αυτή σε σύγκριση με τις έφηβες χωρίς την πάθηση.

Σε δεύτερη μελέτη αξιολογήθηκε η δυσμηνόρροια, δηλαδή η επώδυνη έμμηνος ρύση, που είναι το πιο συχνό πρόβλημα του εμμηνορροϊκού κύκλου που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Μελετήθηκαν περισσότερες από 55.000 γυναίκες ηλικίας κάτω των 50 ετών και εντοπίστηκε ότι όσες είχαν διαγνωστεί με δυσμηνόρροια είχαν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν αυξημένο κίνδυνο για ισχαιμική καρδιακή νόσο (συμπεριλαμβανομένης της στηθάγχης, της καρδιακής προσβολής, των επιπλοκών της καρδιακής προσβολής και της χρόνιας ή συνεχιζόμενης ισχαιμικής καρδιακής νόσου) σε σύγκριση με τις γυναίκες χωρίς την πάθηση.

«Οι μελέτες αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές, διότι παρέχουν πληροφορίες για το πώς οι παράγοντες που αφορούν ειδικά τις νεαρές γυναίκες μπορούν να επηρεάσουν τον μελλοντικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Όσο νωρίτερα μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς τους μοναδικούς κινδύνους, τόσο νωρίτερα μπορούμε να παρέμβουμε με θεραπείες για να μειώσουμε αυτούς τους κινδύνους και ιδανικά να σώσουμε ζωές», δηλώνει η πρόεδρος της Επιτροπής της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια στις γυναίκες και τους υποεκπροσωπούμενους πληθυσμούς, Χάρμονι Ρέινολντς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

