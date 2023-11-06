Ως μια αναμενόμενη εθνική πανδημία χαρακτήρισε την άνοια ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσιάζοντας σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας, το εθνικό σχέδιο δράσης για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ, το συνολικό κόστος της οποίας φτάνει τα 3 δισ. ευρώ στην χώρα μας ετησίως και αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050.

Το νομοσχέδιο, που θα δοθεί τις επόμενες ημέρες προς δημόσια διαβούλευση, επιλύει πολλά ηθικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τους πάσχοντες αλλά και τους φροντιστές τους. «Οι ίδιοι οι ασθενείς θα επιλέγουν εκ των προτέρων και εφόσον έχουν αυτή τη δυνατότητα και όχι το δικαστήριο, για το ποιος θα τους εκπροσωπεί όταν προχωρήσει η νόσος τους και χάσουν αυτή την δυνατότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για την πρόβλεψη του νομοσχεδίου που αφορά στον πληρεξούσιο περίθαλψης και φροντίδας όταν ο ασθενής έχει ακόμα δικαιοπρακτική ικανότητα, να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί.

Μάλιστα, το νέο σχέδιο νόμου, σε άλλη διάταξη προβλέπει τακτική αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης σε άτομα με άνοια, και διατήρηση ή όχι του διπλώματος τους.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Υγείας, το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, βασίζεται σε 7 άξονες, οι οποίοι είναι η καταγραφή και ταξινόμηση των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα, πρόληψη- ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού, υποστήριξη φροντιστών των ατόμων με άνοια, αντιμετώπιση της άνοιας, νομοθεσία- δικαιώματα ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, έρευνα για την άνοια και εκπαίδευση στην άνοια.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ιδρύεται στο υπουργείο Υγείας το Εθνικό Συμβούλιο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer, με συμμετοχή εκπροσώπων από το υπουργείο Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και με κύριο σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του σχεδίου νόμου, επιδιώκεται η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για την βελτίωση της διαβίωσης των ασθενών και των ατύπων φροντιστών τους σε επίπεδο οικονομικό, συνθηκών εργασίας κά, όπως τόνισε ο Μ. Χρυσοχοΐδης.

Σε ζωντανή σύνδεση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο καθηγητής του John's Hopkins Κωνσταντίνος Λυκέτσος, μίλησε για τα αποτελέσματα που έχουν οι πολιτικές σε χώρες που εφαρμόσθηκαν, τονίζοντας παράλληλα ότι το μισό εκατομμύριο Ελλήνων που πάσχουν σήμερα από κάποια μορφή άνοιας, θα αυξηθεί σημαντικά τα αμέσως προσεχή χρόνια.

Σε σχόλιο της για το σχέδιο νόμου, η πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Άνοιας, Παρασκευή Σακκά, είπε πως τώρα γίνεται ένα σχέδιο που υπήρξε πριν από 2-3 χρόνια, αλλά παρέμεινε ανενεργό λόγω της πανδημίας. Η ίδια τόνισε, πως η νέα νομοθετική προσπάθεια έχει πολλές διατάξεις για την ελευθερία έκφρασης και κίνησης των πασχόντων και θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της καθημερινότητας, τόσο των ίδιων όσο και των φροντιστών τους.

Στο σχέδιο για την άνοια επισημαίνεται πως μολονότι οι πάσχοντες από άνοια είναι ασφαλώς υποκείμενα όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και στο διεθνές δίκαιο, αποδεικνύεται ότι αυτή η γενικόλογη αναγνώριση δεν αρκεί, επειδή συντρέχει η ιδιαιτερότητα μιας ασθένειας που συρρικνώνει τις διανοητικές ικανότητες του προσώπου, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος της ανεξέλεγκτης πρακτικής αναίρεσης αυτών των δικαιωμάτων να είναι συνεχώς παρών. «Είναι συνηθισμένα τα φαινόμενα αυθαίρετου ετεροκαθορισμού των ασθενών και αδικαιολόγητων περιορισμών που τους επιβάλλονται από τους οικείους τους, τους αμειβόμενους βοηθούς, ενδεχομένως και τους επαγγελματίες υγείας. Τα φαινόμενα αυτά, τα οποία φθάνουν έως και την κακοποίηση των ασθενών, τείνουν να αποσιωπώνται, καθώς οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την δυνατότητα να "ακουστούν"» κατέληξε ο υπουργός Υγείας στην αρχική του τοποθέτηση.

