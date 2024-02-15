Μείωση παρουσιάζουν όλοι οι δείκτες για SARS-CoV2 την τελευταία εβδομάδα, ενώ η γρίπη παραμένει αυξημένη σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με την έκθεση σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό καταγράφηκαν 40 θάνατοι και 34 διασωληνωμένοι. Επίσης, καταγράφηκαν 10 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 8 νέοι θάνατοι.

Συνοπτικά την εβδομάδα 06/2024:



Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)



✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη

εβδομάδα.



Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19



✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την

προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Ο αριθμός των εισαγωγών (n=446) παρουσίασε μείωση 40% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό

εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=747) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την

αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=854)

✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=7) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό

νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=20) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των

διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=31).

✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 34.

✓ Καταγράφηκαν 40 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 55-98 έτη). Ο αριθμός των θανάτων

παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες

(n=79) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=113).

✓ Η συχνότερη υποπαραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η JN.1 (68%) ακολουθούμενη από την EG.5 (21%) (τελευταία

διαθέσιμα δεδομένα).

✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 8

από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.



Ιός της γρίπης



✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της

επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφάνισε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη

εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Καταγράφηκαν 10 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 8 νέοι θάνατοι από

εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Δηλώθηκαν αναδρομικά 4 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά

επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ένα με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 01/2024

και 3 με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 05/2024, καθώς και ένας θάνατος με ημερομηνία

θανάτου εντός της εβδομάδας 05/2024.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 06/2024 νοσηλεύτηκαν 118 άτομα με εργαστηριακά

επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 45 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 06/2024 έχουν τυποποιηθεί 397 στελέχη γρίπης

(προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά

δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 392 (99%) ήταν τύπου Α και 5 (1%) τύπου Β.

✓ Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 370 στελέχη τύπου Α. Τα 344 (93%)

ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 26 (7%) στον υπότυπο Α(Η3).



Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV



✓ H θετικότητα RSV στην κοινότητα παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.