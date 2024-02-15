Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την προσοχή στην έγκαιρη και σωστή διάγνωση της διεισδυτικής στρεπτοκοκκικής νόσου από την οποία έχουν καταλήξει 11 παιδιά στη χώρα μας.

Ο ΙΣΑ ενημερώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθερο-επαγγελματιών Παιδιάτρων ότι το τελευταίο διάστημα πυκνώνει το φαινόμενο πολλοί γονείς να αγοράζουν και να κάνουν μόνοι τους ή στο φαρμακείο, το γρήγορο τεστ για τον στρεπτόκοκκο (Strep-Test) στο παιδί τους που παρουσιάζει πυρετό και πονόλαιμο.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η λήψη υλικού για την διενέργεια του στρεπ-τεστ απαιτεί εμπειρία που ο γονιός δεν μπορεί να έχει.

Στα γρήγορα τεστ υπάρχει πιθανότητα λανθασμένου αποτελέσματος. Μπορεί να βγει αρνητικό αλλά το παιδί να πάσχει από στρεπτοκοκκική νόσο.

Επιπρόσθετα στο γενικό πληθυσμό υπάρχει ένα ποσοστό υγιών φορέων του στρεπτόκοκκου. Αν στα παιδιά αυτά γίνει στρεπ-τεστ το πιθανότερο είναι να βγει θετικό.

Οι ΙΣΑ τονίζει ότι μόνο ο ιατρός είναι εκπαιδευμένος μετά την κλινική εξέταση να χορηγήσει αγωγή ή να διενεργήσει οποιαδήποτε ιατρική πράξη.

Ο γονείς πρέπει να απευθύνονται στον παιδίατρο όταν το παιδί τους παρουσιάσει συμπτώματα όπως πυρετό, κεφαλαλγία, πονόλαιμο, εμετούς, διάρροιες, βήχα, εξάνθημα κλπ.

Για τη συνταγογράφηση αντιβιοτικού για την στρεπτοκοκκική φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, εφαρμόζεται σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή λοιμώξεων του Υπουργείου Υγείας, το οποίο περιγράφει σαφώς πότε πρέπει να γίνεται το στρεπ-τεστ μετά από κλινική εξέταση.

Κάθε άλλη τακτική μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών.

