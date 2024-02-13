Μία στις δέκα έγκυες που νόσησαν με Covid μπορεί να αναπτύξει long Covid

Περίπου μία στις δέκα γυναίκες που μολύνθηκαν με Covid-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αναμένεται να αναπτύξει μακροχρόνια συμπτώματα Covid, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της αμερικανικής Εταιρείας Μητρικής-Εμβρυικής Ιατρικής.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν μια ομάδα γυναικών από 47 πολιτείες, οι οποίες νόσησαν με Covid-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για να δουν αν ανέπτυξαν long Covid και, αν ναι, ποιοι παράγοντες ήταν αυτοί που τις έθεσαν σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Από τις 1.503 γυναίκες που παρακολούθησαν, λίγο περισσότερες από τις μισές ήταν πλήρως εμβολιασμένες πριν προσβληθούν από Covid και η μέση ηλικία κατά τη μόλυνση ήταν περίπου 32 ετών. Διαπιστώθηκε ότι το 9,3% των γυναικών εμφάνισαν long Covid όταν αξιολογήθηκαν έξι μήνες ή περισσότερο μετά την αρχική τους μόλυνση. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που ανέφεραν περιλάμβαναν αίσθημα εξάντλησης, ακόμα και έπειτα από μικρή σωματική ή πνευματική δραστηριότητα, κόπωση και ζάλη.

Επίσης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έγκυες που ήταν παχύσαρκες ή έπασχαν από κατάθλιψη ή χρόνιο άγχος, διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν μακροχρόνια Covid. Όσες εμφάνισαν πιο σοβαρή νόσο και χρειάστηκαν οξυγόνο κατά την εγκυμοσύνη, διέτρεχαν επίσης υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης μακροχρόνιας Covid.

Όταν συνέκριναν τα ευρήματά τους με τα ευρήματα μιας μεγαλύτερης βάσης δεδομένων για ανθρώπους -όχι εγκύους- οι ερευνητές εντόπισαν ότι το ποσοστό της long Covid φαίνεται να ήταν χαμηλότερο στις έγκυες από ό,τι στους υπόλοιπους ενήλικες. «Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε διάφορους λόγους που αξίζει να διερευνηθούν στο μέλλον», σημειώνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Υγείας της Γιούτα, Τόρι Μετζ. Η ίδια τονίζει ότι «το τρίμηνο της λοίμωξης δεν συσχετίστηκε με την ανάπτυξη Covid μακράς διάρκειας, οπότε δεν φαίνεται να έχει σημασία πότε στην εγκυμοσύνη τους μολύνθηκαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

