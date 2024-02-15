Το εμβρυολογικό εργαστήριο από το παρόν στο μέλλον



Το εμβρυολογικό εργαστήριο αποτελεί την καρδιά κάθε Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και συντελεί καθοριστικά στα ποσοστά επιτυχίας κύησης. Στο Εμβρυολογικό εργαστήριο πραγματοποιούνται όλες οι κρίσιμες διαδικασίες όπως μεταξύ άλλων η συλλογή των ωαρίων, η ένωσή τους με τα σπερματοζωάρια προς γονιμοποίηση, η καλλιέργεια των εμβρύων, κατάψυξη και απόψυξη γαμετών και εμβρύων, μικρογονιμοποίηση και βιοψία εμβρύων για προεμφυτευτικό έλεγχο.

Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία του εμβρυολογικού εργαστηρίου: η στελέχωσή του από άρτια εκπαιδευμένους εμβρυολόγους και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός. Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης έχουν προστεθεί αρκετές τεχνολογικές εφαρμογές, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στη βελτιστοποίηση των συνθηκών του εμβρυολογικού εργαστηρίου και κατ’ επέκταση, στην αύξηση της πιθανότητας εγκυμοσύνης.

Ενδεικτικά, οι τεχνολογίες αιχμής που φέρνουν το εμβρυολογικό εργαστήριο της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις στη νέα εποχή είναι:

Τεχνολογία time-lapse

Τα συστήματα time-lapse αποτελούνται από εξειδικευμένους επωαστές εντός των οποίων ενσωματώνονται ειδικές ψηφιακές κάμερες μικροσκοπίας. Τα έμβρυα φωτογραφίζονται κάθε 5-10 λεπτά και οι φωτογραφίες αυτές συντίθενται σε βίντεο με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Με αυτό τον τρόπο, έχουμε πλέον στη διάθεσή μας πληροφορίες για τη συνεχή ανάπτυξη των εμβρύων σε ολόκληρο το διάστημα της παραμονής τους στο εργαστήριο. Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τον επωαστή ούτε στιγμή. Τα έμβρυα παραμένουν συνεχώς εντός του βέλτιστου περιβάλλοντος του επωαστή, αποφεύγοντας έτσι την ανεπιθύμητη έκθεσή τους σε μη ιδανικές εξωτερικές συνθήκες. Η real-time βιντεοσκόπηση των εμβρύων καθώς αναπτύσσονται στο εργαστήριο, σε συνδυασμό με τα εξελιγμένα λογισμικά και τον μεγάλο όγκο δεδομένων που προκύπτουν από τα συστήματα timelapse, ανοίγει ένα νέο ορίζοντα δυνατοτήτων, όπως η χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, το time-lapse είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο έρευνας που προσφέρει νέες πληροφορίες για κυτταρικές διαδικασίες των εμβρύων, οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν άγνωστες στους επιστήμονες της αναπαραγωγής. Εξάλλου, στο νέο εργαστήριο της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις επενδύουμε στην τοποθέτηση πολλαπλών συστημάτων time-lapse, αποσκοπώντας στη διενέργεια σχεδόν του συνόλου των περιστατικών εντός των επωαστών αυτών.



Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence AI)

Τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence, AI) φέρνουν το εμβρυολογικό εργαστήριο της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις στη νέα εποχή της αυτοματοποίησης.

Τα συστήματα ΑΙ αναλύουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων και έχουν την ικανότητα να διακρίνουν λεπτομέρειες σε εικόνες και video εμβρύων οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι. Με αυτό τον τρόπο οι εμβρυολόγοι μας είναι σε θέση να επιλέξουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια έμβρυα θα οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη αποσκοπώντας σε περεταίρω αύξηση των ποσοστών επιτυχίας της Μονάδας μας,

Σύστημα εξαερισμού Life Aire IVF

Η καθαρότητα του αέρα του εμβρυολογικού εργαστηρίου είναι κρίσιμης σημασίας για τη βέλτιστη ανάπτυξη των εμβρύων κατά την καλλιέργειά τους. Είναι απαραίτητο το περιβάλλον του εργαστηρίου να είναι απαλλαγμένο από βλαβερούς μικροοργανισμούς, πτητικές ουσίες και μικροσωματίδια. Στο εμβρυολογικό εργαστήριο της Μονάδας της Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις εγκαταστάθηκε το πρώτο στην Ευρώπη και ένα από τα ελάχιστα παγκοσμίως, υπερσύγχρονο σύστημα καθαρισμού αέρα Life Aire IVF, το οποίο εξουδετερώνει έως και το 99,99% μολυσματικών ουσιών και κλινικά αποδεδειγμένα βελτιώνει έως και 14,9% τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Συγκεκριμένα, τα προηγμένα φίλτρα του συστήματος LifeAire IVF καταστρέφουν τα εμβρυοτοξικά αερομεταφερόμενα παθογόνα μικρόβια και παγιδεύουν έως και το 99,99% των βιολογικών και περιβαλλοντικών χημικών ρύπων, καθώς και τους ιούς, συμπεριλαμβανομένων των κορωνοϊών, εξασφαλίζοντας απόλυτη καθαρότητα και ασφάλεια στο περιβάλλον του εμβρυολογικού εργαστηρίου όπου αναπτύσσονται τα έμβρυα. Πρόκειται για το πρώτο σύστημα στην Ευρώπη και ένα από τα ελάχιστα αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Σύστημα ιχνηλάτησης και ταυτοποίησης RI Witness

Η αποτελεσματική ιχνηλάτηση και ταυτοποίηση των ωαρίων, σπερματοζωαρίων και εμβρύων με τους αντίστοιχους μοναδικούς ασθενείς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση, πλέον και νομικά. Το ηλεκτρονικό σύστημα RI Witness με χρήση τεχνολογίας RIFD διασφαλίζει την ορθότητα των διαδικασιών βήμα προς βήμα και εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια, διαφάνεια και προπαντός την εμπιστοσύνη των ασθενών μας.

Σύστημα παρακολούθησης των συνθηκών του εργαστηρίου Log and guard

Η σταθερότητα των συνθηκών του εμβρυολογικού εργαστηρίου επιτυγχάνεται με τη συνεχή real time καταγραφή όλων των κρίσιμων παραμέτρων μέσω του συστήματος παρακολούθησης «Log and Guard». Με αυτό το σύστημα έχουμε συνεχή 24/7 καταγραφή όλων των κρίσιμων εργαστηριακών συνθηκών (θερμοκρασία επωαστικών κλιβάνων, ψυγείων, χώρων, pH καλλιεργητικών υγρών, επίπεδα αερίων CO2 και N2 εντός των επωαστικών κλιβάνων, επίπεδα υγρού αζώτου των δοχείων φύλαξης γεννητικού υλικού στην τράπεζα κρυοσυντήρησης).

Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις αποτελεί ορόσημο στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση της τελευταίας δεκαετίας στο συγκεκριμένο τομέα στη χώρα μας. Έχει φέρει νέα πρότυπα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και έχει γίνει σημείο αναφοράς για θεραπείες γονιμότητας, όχι μόνο σε πανελλαδικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και ελπίδα σε χιλιάδες υπογόνιμα ζευγάρια. Η Μονάδα υποστηρίζεται από μια κορυφαία ομάδα ιατρών, κλινικών εμβρυολόγων και καταξιωμένων ειδικών, εξειδικευμένων στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που έχουν εκπαιδευτεί στα καλύτερα κέντρα παγκοσμίως, καθώς και από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας και της νοσηλευτικής φροντίδας.

