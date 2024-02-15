Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, τιμώντας όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους που δίνουν τη μάχη με την ασθένεια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κάθε χρόνο 400.000 παιδιά και έφηβοι, διαγιγνώσκονται με κάποια μορφή καρκίνου.

Στη χώρα μας καθημερινά ένα παιδί ή έφηβος θα διαγνωστεί με την ασθένεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογος Αθηνών, το ενθαρρυντικό είναι ότι σήμερα υπάρχουν σημαντικά όπλα, στη φαρέτρα της επιστήμης.

Ετσι, πάνω από το 80% των παιδιών με καρκίνο θεραπεύονται και έχουν καλή ποιότητα ζωής.

Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά το ποσοστό επιβίωσης των παιδιών αυτών, τονίζει ο ΙΣΑ.

Για το λόγο αυτό οι γονείς πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι στα συμπτώματα της νόσου και να απευθυνθούν εγκαίρως στον παιδίατρο.

Παράλληλα, η βελτίωση της περίθαλψης και της φροντίδας για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την πολιτεία.

Με έγκαιρη διάγνωση και εξειδικευμένη θεραπεία και υποστήριξη ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.