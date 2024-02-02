Την ανάγκη άμεσης συντήρησης του «Παναγιώτη» στην παραλία Ναυάγιο της Ζακύνθου διαπίστωσε κλιμάκιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που μετέβη στο νησί.



Λόγω της έκτακτης κατάστασης και της ανάγκης για άμεση συντήρηση του πλοίου «Παναγιώτης» στην περιοχή του Ναυαγίου, ο βουλευτής Ζακύνθου, Διονύσιος Ακτύπης, επικοινώνησε με τον καθηγητή του ΕΜΠ, κύριο Καλιαμπάκο, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για την άμεση λήψη μέτρων για την διάσωση του πλοίου, που αποτελεί μνημείο και τοπόσημο για τη Ζάκυνθο.

Στο πλαίσιο αυτό, στο νησί βρίσκονται τόσο ο καθηγητής, κύριος Καλιαμπάκος όσο και ο Πρύτανης, κύριος Χατζηγεωργίου, μαζί με κλιμάκιο ειδικών του Πολυτεχνείου, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και «να εκπονήσουν τα απαραίτητα σχεδια για την διάσωση τόσο του καραβιού αλλά και της περιοχής» σύμφωνα με ενημέρωση από τον Βουλευτή Ζακύνθου.

«Δεν είναι κανείς τρελός να αφήσει το Ναυάγιο να φύγει… Είναι ένα παράθυρο ανοικτό προς όλο τον κόσμο… Είναι μια ευκαιρία τα εκατομμύρια επισκεπτών να γνωρίσουν τα τόσα άλλα θαυμάσια πράγματα που έχει η Ζάκυνθος… Η Ζάκυνθος δεν είναι μόνο το Ναυάγιο» τονίστηκε.

