Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του ο 54χρονος από την Φλώρινα στην κατοικία του οποίου βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες οπλισμού πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Ο 54χρονος οδηγήθηκε σήμερα Παρασκευή ενώπιον του Εισαγγελέα όπου ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ο ίδιος δηλώνει συλλέκτης οπλικών συστημάτων.

Η 57χρονη σύζυγός του τις προηγούμενες ημέρες μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέα.

Ο 54χρονος και 57χρονη έκρυβαν στο σπίτι τους 29 όπλα, 72 κιλά πυρίτιδας, 11 χειροβομβίδες, 95 γεμιστήρες και σχεδόν 35.000 φυσίγγια.

Μάλιστα, σε μεταγενέστερη έρευνα βρέθηκαν μέσα σε κρύπτη κι άλλα όπλα, τα οποία είναι πολύ παλιά – πιθανότατα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - και θα ελεγχθεί αν είναι ενεργά ή όχι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:

10 όπλα, εκ των οποίων, 3 πολεμικά τουφέκια, 1 πολυβόλο, 1 υποπολυβόλο, 1 κυνηγετικό όπλο, 1 πιστόλι, και 3 αυτοσχέδια όπλα,

8 κάνες πυροβόλων όπλων διαφόρων διαμετρημάτων,

11 διάφορα εξαρτήματα πυροβόλων όπλων,

2 γεμιστήρες από πολεμικό τυφέκιο,

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

1 κινητό τηλέφωνο.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

