Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα έξω από το χωριό Κύμινα της Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται και στα παρακάτω βίντεο, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της επιχείρησης κατάσβεσης από την Πυροσβεστική. Η φωτιά καίει ξηρά χόρτα και καλάμια.

Επί τόπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες που έφτασαν με έξι οχήματα.

Για το συμβάν, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 15:30. Μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει καταγραφεί τραυματισμός, ενώ οι φλόγες δεν φαίνεται να απειλούν κατοικημένη περιοχή

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.