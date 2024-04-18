Εντολή για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας δόθηκε στην αρμόδια Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για υπάλληλο της ΕΦΑ Δωδεκανήσου κατόπιν δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, στα οποία γίνεται αναφορά σε ποινικά κολάσιμες και πειθαρχικά ελεγκτέες συμπεριφορές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επιπλέον, με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος τίθεται σε αναστολή καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.