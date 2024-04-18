Υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 18 Απριλίου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμβαση μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και του Υπουργείου Υγείας για την παραχώρηση έκτασης 150 στρεμμάτων (150.000 τ.μ.) του πρώην Στρατοπέδου «Καρατάσιου Α’» με σκοπό την κατασκευή του Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η επίσημη παραχώρηση του πρώην Στρατόπεδου αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για την ανέγερση του Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο στα Βαλκάνια και θα βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το «Παπαγεωργίου» και το 424 ΓΣΝ.

Η παραχωρούμενη έκταση βρίσκεται στο Δήμο Παύλου Μελά στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ακριβώς απέναντι από τα ήδη υφιστάμενα Νοσοκομεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και 424 ΓΣΝΕ (Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως). Το σημείο αυτό επιλέγεται ως βέλτιστη λύση χωροθέτησης, καθώς γειτνιάζει με τα 2 προαναφερθέντα μεγάλα Νοσοκομεία επί της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκη.

Με τη σημερινή σύμβαση μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η κυβερνητική εξαγγελία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για κατασκευή του Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε:



«Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη. Η έναρξη αυτού του εγχειρήματος είναι η υλοποίηση της δέσμευσης από μέρους της Κυβέρνησής μας προς τους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό το νοσοκομείο θα λειτουργεί ως πρότυπο σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων στον τομέα της υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.



Το έργο περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση και τη λειτουργία ενός ογκολογικού συγκροτήματος που θα αποσκοπεί στη διάγνωση, τη θεραπεία και την προαγωγή της υγείας.



Το νοσοκομείο θα είναι δυναμικότητας 425 κλινών, εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες και σύγχρονες μεθόδους θεραπείας. Στο συγκρότημα θα λειτουργήσει και μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου. Θα είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ που θα γίνει στον τομέα της υγείας στη χώρα μας.



Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για την πολύτιμη παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την αποτελεσματική συνεργασία μας».

ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε:



«Η Υπογραφή της Σύμβασης παραχώρησης 150 στρεμμάτων του πρώην Στρατοπέδου ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Α’, μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας, ανοίγει το δρόμο για την κατασκευή του Νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα έργο εμβληματικού χαρακτήρα, με τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με το οποίο γίνεται πράξη ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης με την καθοριστική συμβολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για την συνεισφορά του στην υλοποίηση αυτής της σπουδαίας παραχώρησης, η οποία αποδεικνύει με τον πιο έμπρακτο τρόπο το βαθιά κοινωνικό πρόσημο των Ενόπλων Δυνάμεων που στέκονται πάντοτε δίπλα στην κοινωνία, όπου και όποτε παραστεί ανάγκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προάσπιση της ευημερίας των πολιτών και την ισότιμη πρόσβασή τους στο ύψιστο αγαθό της ιατρικής περίθαλψης. Παράλληλα, διασφαλίσαμε σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη για το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, αποδεικνύοντας ότι αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.