Τη διερεύνηση αδικημάτων όπως αυτό της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως από τα αστυνομικά όργανα, ζητούν οι συνήγοροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων όπου η κοπέλα είχε ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των συνηγόρων της οικογένειας του θύματος, Έλενας Τζούλη και Γιάννη Απατσίδη, θα ζητηθεί από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων που ερευνά ενδεχόμενες ευθύνες των αστυνομικών που ενεπλάκησαν σε όσα έγιναν πριν πέσει νεκρή η Κυριακή, να αναζητήσουν ευθύνες όχι μόνο για παράβαση καθήκοντος αστυνομικών, αλλά και για άλλα σοβαρά αδικήματα.

Στο δελτίο Τύπου της κ. Τζούλη και του κ. Απατσίδη αναφέρονται τα εξής:

«1. Η ανακριτική διαδικασία, σε βάρος του δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα, βρίσκεται σε εξέλιξη από την κ. Ανακρίτρια του 25ου Τμήματος Αθηνών, κ. Παναγιώτα Σπανού, ενώπιον της οποίας κατατέθηκαν σημαντικά αιτήματα από πλευράς της υποστήριξης της κατηγορίας.

2. Διορίστηκε Πραγματογνώμων Ψυχίατρος, για να αποφανθεί, σχετικά με τα τεθέντα ερωτήματα για την ψυχική του υγεία, αφού για μία ακόμη φορά ένας δράστης γυναικοκτονίας επικαλείται ότι δεν είχε συνείδηση των πραττομένων του, αντί να αποδεχθεί ότι ήταν ασυνείδητος και στυγνός δειλός εγκληματίας, που μαχαίρωσε πισώπλατα το θύμα, με την ανοχή των αστυνομικών. Στο πλαίσιο αυτό, υποβλήθηκαν συγκεκριμένα αιτήματα, και για την διασφάλιση της Ακεραιότητας και Αμεροληψίας της διαδικασίας.

3. Την Παρασκευή, 19.4, η μητέρα της δολοφονηθείσας Κυριακής Γρίβα κλήθηκε, για να καταθέσει ενόρκως, ενώπιον των αξιωματικών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

4. Κατά τη διάρκεια της έρευνας από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, θα ζητηθεί να διερευνηθούν, πέραν της παράβασης καθήκοντος που ήδη διερευνάται, λειψά, και τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως από τα αστυνομικά όργανα, της απόπειρας κατάχρησης εξουσίας, της υπεξαγωγής εγγράφων, με την έννοια της μη προσήκουσας εξαγωγής του υλικού των καμερών, και όσα άλλα κατ' ορθότερο τυχόν νομικό χαρακτηρισμό. Τα ίδια εγκλήματα δύνανται να βεβαιωθούν και κατά το στάδιο της ανάκρισης, οπότε η αρμόδια κυρία Ανακρίτρια, θα εφαρμόσει αναλόγως κατά την κρίση Της και την συνείδησή Της το άρθρο 250 ΚΠΔ, για την ενημέρωση με έκθεσή της της αρμόδιας Εισαγγελίας.

5. Μετά το πέρας των παραπάνω δικογραφιών, θα πρέπει οι Έλληνες Πολίτες να διασφαλιστούν ότι η Ελληνική Αστυνομία, αφενός δεν θα λειτουργεί με παράνομο τρόπο, όταν ο πολίτης καταφεύγει στις Αρχές ως το τελευταίο καταφύγιό του, αφετέρου ότι ουδείς θα παραμείνει ανέλεγκτος, ανεξαρτήτως της ιδιότητας και του βαθμού του. Είμαστε βέβαιοι ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα πατάξει κάθε είδους αναδυόμενη εγκληματική συμπεριφορά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

