Άνοιξε σήμερα, Πέμπτη η πλατφόρμα για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας και σε μη μισθωτές, δηλαδή σε ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

Πλέον και αυτή η κατηγορία δικαιούχων θα λαμβάνει μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, που, σήμερα, ανέρχεται στα 830 ευρώ, για εννέα μήνες. Δηλαδή, συνολικά 7.470 ευρώ.

«Ποτέ άλλοτε οι μητέρες δεν είχαν λάβει τη στήριξη που τους παρέχουμε σήμερα ως Πολιτεία. Πλέον, μετά τη γέννα, οι μητέρες λαμβάνουν 1.000 ευρώ καθαρά τον μήνα, βάσει του επιδόματος μητρότητας και του επιδόματος γέννησης. Με αυτό το μέτρο, επιβεβαιώνουμε έμπρακτα ότι αυτό που μας νοιάζει είναι η μητρότητα. Δεν μας νοιάζει, αν η μητέρα είναι μισθωτή, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα. Αυτό που μας νοιάζει είναι η στήριξη της μητρότητας» δηλώνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το μέτρο αυτό έχει αναδρομική ισχύ, καθώς την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν παιδί έως και 14 εβδομάδες, πριν από τη λήξη του 2023, δηλαδή από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά. Λαμβάνεται, δηλαδή, μέριμνα για τις μητέρες που διένυαν την περίοδο της λοχείας κατά την ψήφιση του νόμου.

Οι μη μισθωτές θα λαμβάνουν μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, που, σήμερα, ανέρχεται στα 830 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ και είναι ασφαλιστικά ενήμερες.

Η αίτηση υποβάλλεται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και, συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα parentalbenefits.dypa.gov.gr εντός δύο μηνών από την επομένη της καταβολής του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας του e-ΕΦΚΑ ή εντός δύο μηνών από την επομένη της ένταξης του παιδιού στην οικογένεια ή της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης, αν πρόκειται για υιοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που ο/η αιτών/ούσα δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., είναι αναγκαία η εγγραφή στη νέα πλατφόρμα, μέσω ειδικής φόρμας, η οποία διατίθεται για τον σκοπό αυτό.

Η είσοδος στην ειδική φόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXIS και του ΑΜΚΑ.

Η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή, γλιτώνοντας ταλαιπωρία και χρονοβόρες διαδικασίες για τους δικαιούχους, καθώς, μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταξύ της ΔΥΠΑ του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, αντλούνται ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία του αιτήματος προς διευκόλυνσή τους.

Αν η ασφαλισμένη δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερη κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται ειδοποίηση ότι «δεν δύναται να υποβληθεί το αίτημα, λόγω έλλειψης ασφαλιστικής ενημερότητας», ώστε να προβεί άμεσα στην εξόφληση των οφειλών της και να υποβάλει στη συνέχεια κανονικά το αίτημά της.

Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης και η καταβολή της παροχής ξεκινά από την πρώτη του επόμενου μήνα της αίτησης.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, σημειώνει τα εξής: «Στηρίζουμε τη μητρότητα με έργα και πράξεις και αυτό επιβεβαιώνεται και σήμερα με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας και στις μη μισθωτές. Πλέον, όλες ανεξαιρέτως οι μητέρες είτε είναι μισθωτές είτε αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, θα λαμβάνουν μια σημαντική στήριξη, που, σε κάποιες περιπτώσεις, θα φτάνει και τα 9.500 ευρώ. Συνεχίζουμε πάντα, με γνώμονα τη στήριξη της μητρότητας, τη στήριξη της γυναίκας».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, υπογραμμίζει τα ακόλουθα: «Σήμερα, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων χορήγησης της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας για πρώτη φορά σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, που θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν για διάστημα εννέα μηνών παροχή ίση με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή συνολικά 7.470 ευρώ. Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας θα λάβουν και αναδρομικά όσες απέκτησαν παιδί από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και σήμερα, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο με πράξη υιοθεσίας, μέσω παρένθετης μητέρας, αλλά και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το υπουργείο Εργασίας υλοποιεί τη δέσμευσή του για τη στήριξη της οικογένειας, στοχεύοντας στην εξίσωση των παροχών για όλες τις ασφαλισμένες, με στόχο τη συμφιλίωση μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, που συμβάλλει ταυτόχρονα και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πρόκειται για ένα μέτρο που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα προστασίας και στήριξης της ελληνικής οικογένειας, καθώς, κατά την τελευταία τετραετία, ελήφθησαν σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης εργασιακού και οικογενειακού βίου, όπως, για παράδειγμα, η θέσπιση του επιδόματος γέννας, η επέκταση χρονικά και ποσοτικά στα επιδόματα μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, η αύξηση των θέσεων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και ολοήμερα σχολεία και η επέκταση του ωραρίου του τελευταίου, αλλά και η δημιουργία του θεσμού των "Νταντάδων της Γειτονιάς"».

Τι ισχύει για ειδικές περιπτώσεις

Στην περίπτωση υιοθεσίας, η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας εκκινεί από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας ή από την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια, ανεξάρτητα από το εάν η δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, ακριβώς όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των μητέρων με μισθωτή εργασία.

Κατά απόλυτη αναλογία με τη μητέρα σε μισθωτή σχέση εργασίας, η μητέρα αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα μπορεί να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

Το επίδομα μητρότητας λαμβάνουν και τα ομόφυλα ζευγάρια, αφού δηλωθεί ο δικαιούχος της ειδικής παροχής με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον e-ΕΦΚΑ. Και σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος γονέας έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προς τον άλλον γονέα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων

Δικαιούχοι είναι οι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, καθώς και τα πρόσωπα που υιοθετούν παιδιά.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής είναι:

η λήψη του επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ ή, σε περίπτωση υιοθεσίας, η ένταξη του παιδιού στην οικογένεια ή η δημοσίευση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υιοθεσίας ή αναγνώρισης αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας και

η ασφαλιστική ενημερότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και καθ' όλη τη διάρκεια χορήγησης της παροχής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Εργασία και Ασφάλιση/ Αποζημιώσεις και Παροχές/Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες.

Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών, η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί στην πλατφόρμα μόνο κατόπιν της εξόφλησής τους.

Μετά τους δύο πρώτους μήνες της παροχής, οι δικαιούχοι μπορούν να μεταβιβάσουν έως επτά μήνες αυτής στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό τομέα, με έμμισθη εντολή ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την επέκταση χορήγησης του δικαιώματος της ειδικής παροχής σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, ολοκληρώνεται η προσπάθεια προστασίας της μητρότητας, ανεξαρτήτως απασχόλησης και σχέσης εργασίας, ενώ, με τη δυνατότητα μεταβίβασης της παροχής κατ' επιλογή των δικαιούχων στον άλλο γονέα, προστατεύεται συνολικά η γονεϊκότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της νέας παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.