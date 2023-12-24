Καρφίτσα δεν θα πέφτει εφέτος στους χειμερινούς προορισμούς της χώρας, με τους Έλληνες επισκέπτες να χαρίζουν πληρότητα 100% σε όλους σχεδόν τους ορεινούς προορισμούς με ιδιαίτερη προτίμηση αυτούς που διαθέτουν θεματικά πάρκα, αλλά και φυσικά αυτούς που χαρακτηρίζονται για την εγγύτητα τους με τα αστικά κέντρα.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Πελοπόννησος, όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ξενοδόχων Κωνσταντίνος Μαρινάκος. Και ως πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου υπογραμμίζει ότι η ορεινή Αχαΐα, ορεινή Κορινθία τα Καλάβρυτα από τα τέλη Νοεμβρίου είχαν κλειδώσει στα καταλύματα πληρότητα 50% προκειμένου οι επισκέπτες να πετύχουν καλύτερες τιμές. Φέτος οι τιμές, εξηγεί ο αντιπρόεδρος της ΠΟΞ, είναι αυξημένες έως και 15% σε σχέση με πέρυσι, εξέλιξη που επ' ουδενί δεν μετριάζει τις απώλειες των τουριστικών επιχειρήσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Είναι χαρακτηριστικό, όπως εξηγεί, ότι το λειτουργικό κόστος για ένα δωμάτιο έχει αυξηθεί κατά 40%, με τις επιχειρήσεις να απορροφούν το 20% και να μην το μετακυλούν στον πελάτη, αφού κάτι τέτοιο θα καθιστούσε το προϊόν μη ανταγωνιστικό.

Πλέον όπως λέει, η πληρότητα είναι 100% σε όλους τους βασικούς προορισμούς, πάντα για το εορταστικό 15νθήμερο, με αυξομειώσεις στις ενδιάμεσες ημερομηνίες. Η παρούσα κατάσταση μεταφράζεται σε μια "τονωτική ένεση" για την βιωσιμότητα των καταλυμάτων αλλά και της τοπικής κοινωνίας, που όμως δεν απαντά στο πρόβλημα των χειμερινών προορισμών, καθώς από τις 10 Γενάρη δεν υπάρχει καμία κράτηση από επισκέπτες, αναφέρει ο κ. Μαρινάκος.

Που θα πάνε διακοπές οι Έλληνες την περίοδο των εορτών

Οι περιοχές που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν την περίοδο των εορτών, πέραν αυτών με τα θεματικά πάρκα είναι κι αυτές που διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα, όπως είναι η Αράχοβα και η ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού, η Δράμα, α Καλάβρυτα κλπ. Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των εν Ελλάδι ταξιδιωτικών γραφείων Λύσανδρος Τσιλίδης, Ήπειρος, Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Ξάνθη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Αρκαδία, Τρίκαλα Κορινθίας και Πελοπόννησος γενικότερα, θα έχουν σημαντική κίνηση την περίοδο των εορτών, όπως τονίζει.

Το Πήλιο ξαναγύρισε στο χάρτη του εγχώριου τουρισμού

Το Πήλιο ξαναγύρισε στον χάρτη του εγχώριου τουρισμού καθώς σε μεγάλο βαθμό επούλωσε τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης και κάνει λόγο για την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που υπήρχε. Πλέον, τα χειμερινά καταλύματα είναι όλα ανοιχτά και κάποια που υπέστησαν ζημιές ανοίγουν αυτή την εβδομάδα και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, από 60 έως 150 ευρώ

100% πληρότητα η πτήση για Ροβανιέμι

Σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των Ελλήνων επιβατών, με βάση τα στοιχεία που έχει ήδη δημοσιοποιήσει η Aegean, οι top προορισμοί εξωτερικού είναι: από τη βάση της Αθήνας, Πράγα, Παρίσι, Βιέννη, Λονδίνο, Ζυρίχη, Βαρκελώνη, Γενεύη και από τη βάση της Θεσσαλονίκης, Παρίσι, Λάρνακα, Ζυρίχη, Ντίσελντορφ, Βαρκελώνη, Στουτγκάρδη. Πάντως, σε προορισμούς του εξωτερικού προτιμούν και τις κρατήσεις των πακέτων που πραγματοποιούνται μέσω ταξιδιωτικών γραφείων. Στους top προορισμούς και στις λίστες προτίμησης πέρα των κλασικών προορισμών είναι και οι μακρινοί προορισμοί, όπως η Κούβα, η Βραζιλία και η Νέα Υόρκη. Στις ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής είναι η Κωνσταντινούπολη στο δίκτυο του εξωτερικού, αλλά και η Κέρκυρα, στο δίκτυο του εσωτερικού. Τονίζεται ότι η AEGEAN θα εκτελεί και πτήσεις charter κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, οι οποίες καταγράφουν σχεδόν 100% πληρότητα. Συγκεκριμένα, από Αθήνα για Ροβανιέμι, ενώ από Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί πτήσεις charter για Πράγα, Βουδαπέστη, Βασιλεία, Βιέννη και Μπρατισλάβα.

Την τιμητική τους έχουν στο TikTok οι ελληνικοί χειμερινοί προορισμοί

Στο μεταξύ την τιμητική τους έχουν στο TikTok οι ελληνικού χειμερινοί προορισμοί, καθώς δέκα αγαπημένοι, ελληνικοί προορισμοί παρουσιάζονται μέσα από τα βίντεο Ελλήνων δημιουργών, όπως εκείνοι τους έχουν απαθανατίσει, βιώσει και περπατήσει. Τρίκαλα, Βυτίνα, Ζαγοροχώρια, Λουτρά Πόζαρ και άλλα όμορφα μέρη στην Ελλάδα παρατίθενται στην σχετική λίστα:

Τζουμέρκα και Αλπικό τοπίο στο όρος Λάκμος της Ηπείρου όπως το είδαν οι @farawayfares

Θερμά λουτρά στα παγωμένα κατά τα άλλα Λουτρά Πόζαρ, Δυτική Μακεδονία

H χιονισμένη Ελάτη στα Τρίκαλα is always a good idea εδώ - από το επίσημο ακάουντ της πόλης των Τρικάλων

Επική διαδρομή για Βίτσα, από Κουκούλι Ζαγορίου εδώ από τους @the_wild_echoes

Ορεινή Αρκαδία, Βυτίνα, Στεμνίτσα, Δημητσάνα και γύρω χωριά από την @thecookietraveller

Και αν είστε φαν του σκι και του σνόουμπορντ, βρείτε 4 αγαπημένα χιονοδρομικά από την @katia.washere

Η ωραία του Βορρά Καστοριά όπως την είδε η @anastasiakotelidou

Η Μακρινίτσα στο Πήλιο εδώ από τον @kdexplorer

Αν είστε Κρήτη, μην αμελήσετε το Οροπέδιο Λασιθίου όπως την αποτυπώνει η @christien706

