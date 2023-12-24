Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Βοστώνη νοσηλεύεται ο Γεράσιμος – Ιάσονας Γεωργιάδης, ο μοναδικός επιβάτης του πρώτου βαγονιού που επέζησε μετά την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.

Ο 21χρονος Βολιώτης φοιτητής, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ μαζί με τους γονείς του, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά παραμένει ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Γεράσιμος δεν έχει ξυπνήσει ακόμα από το κώμα, στο οποίο βρίσκεται από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 100 μέτρων από το βαγόνι της φονικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών.

Η αγωνία των δικών του ανθρώπων έχει χτυπήσει "κόκκινο" για την κατάσταση της υγείας του και η μεταφορά του στη Βοστώνη θεωρήθηκε μονόδρομος, καθώς πρόκειται για ένα εξειδικευμένο κέντρο θεραπείας και αποκατάστασης.

