Την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε στην οδό Κοκκινοπούλου, έξω από την έδρα των ΜΑΤ, στο Γουδή, ανέλαβε η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη».

Ο μηχανισμός περιλάμβανε δυναμίτιδα, μπαταρία και ρολόι και ήταν τοποθετημένος σε τάπερ. Το προειδοποιητικό τηλεφώνημα είχε γίνει από κινητό τηλέφωνο, το οποίο ενεργοποίησε μια κάμερα κινητής τηλεφωνίας κοντά στο σημείο που τοποθετήθηκε η βόμβα.

Σε κείμενο που ανήρτησαν σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αναφέρουν ότι αυτή την ενέργεια την αφιερώνουν «σε όσους και όσες έχουν δολοφονηθεί, βασανιστεί, ξυλοκοπηθεί, βιαστεί από την Ελληνική Αστυνομία», απειλώντας ότι «την επόμενη φορά δεν θα είναι το ίδιο τυχεροί».

«Το βασικότερο μέλημα μας ήταν, είναι και θα είναι στο μέλλον η προστασία οποιουδήποτε ανθρώπου άσχετου με την ενέργεια μας», τονίζει στην προκύρηξή της η οργάνωση.

H ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση της είχε επισημάνει ότι σε περίπτωση έκρηξης θα απειλούνταν η σωματική ακεραιότητα φοιτητών από τις εγκαταστάσεις του παρακείμενου πανεπιστημίου, αστυνομικών και διερχόμενων πολιτών.

Πρωτοεμφανιζόμενη με... άρωμα από το παρελθόν

Η οργάνωση αυτοσυστήνεται ως «άνθρωποι της διπλανής πόρτας» που αντλούν «πολύτιμα διδάγματα από τις ιστορικές εμπειρίες των προηγούμενων ένοπλων οργανώσεων».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στην 1η μας ανακοίνωση θέλουμε να είμαστε όσο πιο κατανοητοί γίνεται. Οι ένοπλοι αγωνιστές που διαλέγουν να ενταχθούν στο αντάρτικο πόλης δεν είναι εξωγήινοι. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι οι συνάδελφοι σου στη δουλειά, ο προλετάριος στην σκαλωσιά που ρισκάρει την ζωή του για το μεροκάματο του τρόμου, η κοπέλα που ζει 4 μήνες στις τρώγλες τις εργοδοσίας για να σερβίρει τα ποτά των τουριστών σε κάποιον τουριστικό προορισμό, οι συμφοιτητές στη σχολή σου, οι διπλανοί σου σε μια απεργιακή περιφρούρηση. Το αντάρτικο πόλης συγκροτείται ως ένας πόλος αντιπαράθεσης με την αστική ιδεολογία και τις κυρίαρχες κοινωνικές νόρμες. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέξαμε την συγκρότηση της Ένοπλης Προλεταριακής Δικαιοσύνης για να εναποθέσουμε με σεμνότητα το λιθαράκι μας στο μεγάλο ψηφιδωτό της ιστορίας και να προχωρήσουμε μπροστά. Αντλούμε πολύτιμα διδάγματα από τις ιστορικές εμπειρίες των προηγούμενων ένοπλων οργανώσεων τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο».

