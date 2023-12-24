Ανοιχτά είναι σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, όλα τα καταστήματα προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για δώρα ή το γιορτινό τραπέζι.

Τα ωράρια

- Ανοιχτά από τις 11.00 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα θα σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, τα εμπορικά καταστήματα

- Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοικτά έως τις 20.00 το βράδυ.

Ανήμερα των Χριστουγέννων και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά. Θα ανοίξουν ξανά την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου.

