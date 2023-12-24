Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε εορταστικό κλίμα η αγορά – Ανοικτά σήμερα όλα τα καταστήματα

Ανοιχτά είναι σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, όλα τα καταστήματα προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής

αγορα χριστουγεννα

Ανοιχτά είναι σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, όλα τα καταστήματα προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για δώρα ή το γιορτινό τραπέζι. 

Διαβάστε σχετικά: Καλές οι τιμές σε ένδυση, υπόδηση και γενικά αγορά δώρων - Στα ύψη τα τρόφιμα και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι 

Τα ωράρια

- Ανοιχτά από τις 11.00 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα θα σήμερα,  παραμονή των Χριστουγέννων, τα εμπορικά καταστήματα 
- Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοικτά έως τις 20.00 το βράδυ.

Ανήμερα των Χριστουγέννων και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά.  Θα ανοίξουν ξανά την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χριστούγεννα αγορά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark