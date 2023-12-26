Η ναυτιλιακή εταιρεία MSC Mediterranean Shipping επιβεβαίωσε απόψε ότι νωρίτερα το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC United VIII δέχτηκε επίθεση ενώ διέπλεε την Ερυθρά Θάλασσα.

Το πλοίο ενημέρωσε για την επίθεση ένα πολεμικό σκάφος του διεθνούς συνασπισμού που βρισκόταν στην περιοχή και, ακολουθώντας τις οδηγίες που έλαβε, έκανε ελιγμούς διαφυγής.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και επί του παρόντος εξετάζεται η κατάσταση του πλοίου.

Το MSC United VIII, που σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο vesselfinder πλέει με σημαία Λιβερίας, κατευθυνόταν από το λιμάνι Βασιλιάς Αμπντάλα της Σαουδικής Αραβίας στο Καράτσι του Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

