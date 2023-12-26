Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις φλόγες τυλίχθηκε σκάφος στη μαρίνα του Βόλου - Έπεσε πάνω του φαναράκι

Ένα από τα φαναράκια που φώτισαν τον ουρανό του Βόλου στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τις γιορτές των Χριστουγέννων, έπεσε πάνω στο σκάφος το οποίο πήρε αμέσως φωτιά

Φωτιά σε σκάφος

Φωτιά ξέσπασε σε σκάφος αναψυχής που ήταν αγκυροβολημένο στην παραλία του Βόλου σήμερα στις 19.00 το απόγευμα. Το σκάφος πήρε φωτιά από τα φαναράκια που έπεσαν επάνω του και γρήγορα το πάνω μέρος του τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και των ιδιοκτητών που με τη βοήθεια πυροσβεστήρων έσβησαν την πυρκαγιά.

Πηγή: thenewspaper.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά σκάφος Βόλος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark