Τραγωδία στη Βέροια: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Νεκρή η συνοδηγός - Επέστρεφε από αιμοκάθαρση

Η Αστυνομία συνέλαβε 25χρονο οδηγό ΙΧ ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι υπεύθυνος για το τροχαίο 

θανατηφόρο τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/12) στον επαρχιακό δρόμο Βέροιας – Σφηκιάς, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η οδηγός και η 74χρονη συνοδηγός η οποία διέμενε στη Σφηκιά, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, λίγα χιλιόμετρα πριν το χωριό.

Βέροια

Σύμφωνα με το verianet.gr, η οδηγός ήταν νύφη της 74χρονης και επέστρεφαν από το Νοσοκομείο Βέροιας όπου η ηλικιωμένη είχε υποβληθεί σε αιμοκάθαρση.

Από την πτώση του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε θανάσιμα η 74χρονη συνοδηγός, ενώ η 50χρονη οδηγός ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της και με ελαφρά τραύματα και κατάγματα.

Τις δύο γυναίκες απεγκλώβισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, με τη συνοδηγό να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Βέροιας.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι υπεύθυνος για το τροχαίο, ενώ αφέθηκε ελεύθερος λίγη ώρα αργότερα.

