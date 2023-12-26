Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/12) στον επαρχιακό δρόμο Βέροιας – Σφηκιάς, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, η οδηγός και η 74χρονη συνοδηγός η οποία διέμενε στη Σφηκιά, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, λίγα χιλιόμετρα πριν το χωριό.

Σύμφωνα με το verianet.gr, η οδηγός ήταν νύφη της 74χρονης και επέστρεφαν από το Νοσοκομείο Βέροιας όπου η ηλικιωμένη είχε υποβληθεί σε αιμοκάθαρση.

Από την πτώση του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε θανάσιμα η 74χρονη συνοδηγός, ενώ η 50χρονη οδηγός ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της και με ελαφρά τραύματα και κατάγματα.

Τις δύο γυναίκες απεγκλώβισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, με τη συνοδηγό να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Βέροιας.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι υπεύθυνος για το τροχαίο, ενώ αφέθηκε ελεύθερος λίγη ώρα αργότερα.

Μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και ακόμα μία γυναίκα τραυματισμένη απεγκλωβίστηκαν από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία εκτροπής του και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ πλησίον της Σφηκιάς Ημαθίας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 26, 2023

