Στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, την ιδιαίτερη πατρίδα του Βασίλη Καρρά, θα πουν αύριο, Τετάρτη, το τελευταίο αντίο, συγγενείς και φίλοι στον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή.

Η σορός του Βασίλη Καρρά θα φτάσει στο Κοκκινοχώρι, όπου θα ταφεί, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Όπως ήταν επιθυμία του τραγουδιστή, θα ταφεί δίπλα στους γονείς του.

Παίρνει το όνομά του ο κεντρικός δρόμος του χωριού του

Ο Βασίλης Καρράς ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χωριό του, με τον ίδιο να μη ξεχνά την ιδιαίτερη πατρίδα του, ούτε όταν έγινε γνωστός, καθώς βοηθούσε τους πάντες, ενώ είχε δωρίσει και πολλά έργα αναβάθμισης.

Από αύριο, ο κεντρικός δρόμος του Κοκκινοχωρίου θα φέρει το όνομα του Βασίλη Καρρά, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον σπουδαίο άνθρωπο και καλλιτέχνη, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου. Να σημειωθεί πως και η κεντρική πλατεία του χωριού φέρει το όνομα “Βασίλης Καρράς”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.