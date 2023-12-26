Την ευθύνη για μια επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα, και για ένα πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο νότιο Ισραήλ, ανέλαβαν την Τρίτη οι Χούθι.

Εκπρόσωπος των Χούθι ανακοίνωσε ότι το εμπορικό πλοίο, MSC United, «στοχοποιήθηκε με κατάλληλους ναυτικούς πυραύλους αφού αγνόησε τρεις προειδοποιητικές κλήσεις».

Σύμφωνα με το Αλ Jazeera, ο εκπρόσωπος των Χούθι πρόσθεσε ότι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιήθηκαν επίσης εναντίον της πόλης Ελιάτ στο νότιο Ισραήλ και «άλλων περιοχών στην κατεχόμενη Παλαιστίνη».

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο διεθνές εμπόριο εδώ και εβδομάδες, εξαπολύοντας επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που περνούν από το στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, σε απάντηση, όπως λένε, για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Επιβεβαιώνει και η ναυτιλιακή εταιρεία

Η ναυτιλιακή εταιρεία MSC Mediterranean Shipping επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC United VIII δέχτηκε επίθεση ενώ διέπλεε την Ερυθρά Θάλασσα.

Το πλοίο ενημέρωσε για την επίθεση ένα πολεμικό σκάφος του διεθνούς συνασπισμού που βρισκόταν στην περιοχή και, ακολουθώντας τις οδηγίες που έλαβε, έκανε ελιγμούς διαφυγής.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, και επί του παρόντος εξετάζεται η κατάσταση του πλοίου.

Το MSC United VIII, που σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο vesselfinder πλέει με σημαία Λιβερίας, κατευθυνόταν από το λιμάνι Βασιλιάς Αμπντάλα της Σαουδικής Αραβίας στο Καράτσι του Πακιστάν.



Τι δήλωνε βρετανική αρχή ναυσιπλοΐας

Εκρήξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, αναφέρθηκαν σήμερα Τρίτη, αφότου εθεάθησαν drones και πύραυλοι σε δύο διαφορετικά περιστατικά, έκανε γνωστό νωρίτερα την Τρίτη μια βρετανική αρχή ναυσιπλοΐας.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν προτού σημειωθούν δύο εκρήξεις σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από ένα πλοίο, το οποίο έπλεε 50 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντέιντα στις δυτικές ακτές της Υεμένης, έκανε γνωστό η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σε ένα άλλο περιστατικό, μια έκρηξη ακούστηκε και πύραυλοι εθεάθησαν σε απόσταση 4 ναυτικών μιλίων από ένα πλοίο 60 ναυτικά μίλια από την Χοντέιντα, σύμφωνα με την αρχή. Άλλη μια έκρηξη αναφέρθηκε πως σημειώθηκε σε απόσταση 0,5 ναυτικών μιλίων από τον ίδιο πλοίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν στα περιστατικά εμπλέκεται το ίδιο πλοίο, το οποίο η αρχή δεν κατονόμασε. Λεπτομέρειες για το φορτίο ή μια ένδειξη πού το πλοίο ή τα πλοία κατευθύνονταν ή από πού είχαν αποπλεύσει επίσης δεν δόθηκαν.

Και στα δύο περιστατικά το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η βρετανική αρχή δεν έκανε γνωστό από πού προήλθαν τα drones ή οι πύραυλοι και προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.