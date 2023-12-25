Ο παγκόσμιος ναυτιλιακός γίγαντας Maersk ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ετοιμάζεται να επιτρέψει στα πλοία του στόλου της να ξαναρχίσουν τον πλου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, χάρη στην έναρξη της πολυεθνικής ναυτικής επιχείρησης «Φύλακας Ευημερίας» για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από τις επιθέσεις των Χούθι.



Η Maersk πριν από λίγες ημέρες είχε προχωρήσει στην εκτροπή των πλοίων της μακριά από τη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που έφερε νέες χρεώσεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Η δανική εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «λάβαμε επιβεβαίωση ότι η προηγουμένως ανακοινωθείσα πολυεθνική πρωτοβουλία ασφάλειας Operation Prosperity Guardian (OPG) έχει συγκροτήθηκε και έχει αναπτυχθεί για να επιτρέψει στο θαλάσσιο εμπόριο να περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα-Κόλπο του Άντεν και να επιστρέψει τη χρήση της Διώρυγας του Σουέζ ως πύλης μεταξύ Ασίας και Ευρώπης για άλλη μια φορά».

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι ήδη εκπονεί σχέδια ώστε τo πρώτo πλοίo της να πραγματοποιήσει το ταξίδι «και αυτό να συμβεί όσο το δυνατόν συντομότερα επιχειρησιακά».

Οι Χούθι υποστηρίζονται από το Ιράν. Κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, το 2014, και έχουν χτυπήσει πλοία στην περιοχή, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.



Οι σιίτες αντάρτες έχουν απειλήσει να επιτεθούν σε οποιοδήποτε σκάφος πιστεύουν ότι κατευθύνεται ή προέρχεται από το Ισραήλ.



Οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες όπως τη Maersk αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και στέλνουν τα πλοία τους γύρω από την Αφρική και το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Αυτό προσθέτει μια εβδομάδα έως δύο εβδομάδες ταξίδι και επιπλέον κόστος. Η διαταραχή αύξησε επίσης το κόστος καυσίμων και ασφάλισης.

Πηγή: skai.gr

