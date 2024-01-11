Του Γιάννη Ανυφαντή

Την κρισιμότητα του ρόλου του «μοιραίου» σταθμάρχη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης, καταθέτοντας στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών κατά τις περιόδους 2007-2009 και 2012-2013, εκτίμησε πως το ζήτημα του δυστυχήματος πρέπει να αντιμετωπιστεί στην «ολότητά» του, υποστηρίζοντας πως δεν θα βγει κανένα συμπέρασμα, αν η συζήτηση επικεντρώνεται μόνο γύρω από την τηλεδιοίκηση ή το προσωπικό, έκανε ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά στον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, λέγοντας πως «αν ακούσει κάποιος τους διαλόγους με τον σταθμάρχη, αντιλαμβάνεται». «Δεν μπορεί να δεχθούμε ότι χωρίς τηλεδιοίκηση γενικώς δεν μπορεί ποτέ να κυκλοφορήσουν τρένα. Δεν μπορούμε να αθωώνουμε συμπεριφορές υπαλλήλων που αποδεικνύονται ανεύθυνοι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ερωτήσεις πάντως της αντιπολίτευσης για τις συνθήκες που βρέθηκε αντιμέτωπος στον ελληνικό σιδηρόδρομο το 2008, υποστήριξε πως ο ΟΣΕ « ήταν ο πιο προβληματικός οργανισμός όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης», προσθέτοντας πως όταν ανέλαβε υπουργός «για κάθε ένα ευρώ που κέρδιζε ο ΟΣΕ, ξόδευε 9,5». Φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα την σιδηροδρομική γραμμή της Μεσσηνίας, υποστήριξε πως τα μηνιαία έσοδά της το 2008 ήταν μόλις 125 ευρώ, όταν οι μισθοί των μηχανοδηγών ήταν 20.000 ευρώ, «ποσό που αρκούσε για να πηγαίνουν οι επιβάτες στον προορισμό του όχι με ταξί, αλλά με λιμουζίνα», όπως τόνισε.

Ο κ. Χατζηδάκης περιέγραψε το σχέδιο εξυγίανσης που είχε καταρτίσει ο ίδιος, με άξονες την ασφάλεια, τη διαφάνεια την εξυγίανση και την ανάπτυξη του ΟΣΕ, το οποίο, ωστόσο, όπως υποστήριξε, σταμάτησε ο υπουργός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κ. Ρέππας, συμπληρώνοντας πως σήμερα έχουν γίνει πολλές τομές ωστόσο ο ΟΣΕ εξακολουθεί να είναι «πολυτραυματίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.