Κικίλιας: Άσκηση επί χάρτου για ακραία καιρικά φαινόμενα

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, με τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και δημάρχους βόρειας, βορειανατολικής, και δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο της ανάληψης των νέων καθηκόντων τους για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης τέθηκε ο συντονισμός και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από ενδεχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα στο λεκανοπέδιο.

Ο κ. Κικίλιας επανέλαβε την ανάγκη για έγκαιρη πρόγνωση, πρόληψη και σωστή ενημέρωση ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις του όποιου φαινομένου, ενώ για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας τόνισε ότι με βάση την πρόγνωση της ΕΜΥ και των συνεργατών τους επιστημόνων, μετεωρολόγων δεν θα είναι τόσο πιεστικό φαινόμενο.

«Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συναντηθούμε και με τους καινούριους δημάρχους και φυσικά τον περιφερειάρχη για την Αττική, εδώ όπου έχουμε πέντε εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, άρα είναι μία πολύ πιο επιβαρυμένη περιοχή από τις άλλες και όχι συνηθισμένη στις χιονοπτώσεις. Φαίνεται ότι με βάση την πρόγνωση της ΕΜΥ και των συνεργατών μας, των επιστημόνων- μετεωρολόγων δεν θα είναι τόσο πιεστικό το φαινόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε ότι η σημερινή σύσκεψη ήταν μία ευκαιρία για άσκηση επί χάρτου. «Τι κάνει η περιφέρεια και ποιες είναι οι αρμοδιότητές της, τι κάνουν οι δήμοι ειδικά οι περιαστικοί, περιδασικοί οι οποίοι επιβαρύνονται περισσότερο. Πόσα μηχανήματα υπάρχουν στο μητρώο, πόσα με ψαλίδια, πόσα για χωματουργικές εργασίες, πόσα bobcat», σημείωσε ο κ. Κικίλιας, ενώ τόνισε ότι στη σύσκεψη ήταν επίσης η Πυροσβεστική, η Τροχαία και η ΕΛΑΣ, «που παίζει κύριο κομβικό ρόλο» αλλά και οι παραχωρησιούχοι της Αττικής Οδού και άλλων αυτοκινητοδρόμων, καθώς όπως είπε ο κ. Κικίλιας «και αυτός ο συντονισμός είναι πολύ, πολύ σημαντικός». «Ως τελευταίο ανάχωμα θα υπάρχει πάντα και η συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποδείχθηκε αυτό», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

«Σε μια περιοχή σαν την Αττική που έχει τέτοιες αδυναμίες, όπως υπερπληθυσμό και τόσα πολλά αυτοκίνητα, μία από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο προληπτικά, είναι οι προληπτικές απαγορεύσεις. 'Αρα καταλαβαίνετε ότι αν και εφόσον έχουμε τέτοια ακραία φαινόμενα στην Αττική ενδεχομένως θα προχωρήσουμε και σε κλείσιμο σχολείων και δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών, εκ περιτροπής εργασία, τηλεργασία και προληπτικές απαγορεύσεις μετακίνησης των αυτοκινήτων για να μπουν τα εκχιονιστικά μηχανήματα και να μπορέσουν να καθαρίσουν τους δρόμους. Δεν συνάδουν και τα δύο, δηλαδή δρόμοι γεμάτοι ΙΧ και παράλληλα τα εκχιονιστικά μηχανήματα να προσπαθούν να καθαρίσουν τους δρόμους ή να ρίχνουν αλάτι. Επαναλαμβάνω πάντα η έγκαιρη πρόγνωση, η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μας βοηθάει να μειώσουμε τις επιπτώσεις του όποιου φαινομένου. Δυστυχώς η κλιματική κρίση είναι εδώ», επισήμανε ο κ. Κικίλιας.

Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα σε εκχιονιστικά ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι έχουν πάρει απαντήσεις από όλες τις εταιρείες και στο μητρώο μηχανημάτων έργου, υπάρχει σχεδόν τριψήφιος αριθμός μηχανημάτων, όπως μηχανήματα βαρέως τύπου και τα λεγόμενα ψαλίδια κλπ.

«Ο καταμερισμός γίνεται από την περιφέρεια ανά αντιπεριφέρεια και σε συνεργασία με τους δήμους με βάση τις συνάψεις έργου που έχουν προχωρήσει. Δεν υπάρχει διαγωνισμός που να έχει τελεσφορήσει στην περιφέρεια Αττικής και γι αυτό το λόγο θα επιλέξουν μηχανήματα από το μητρώο», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Λεωνίδας Μανωλάκος.

Επίσης μετείχαν οι δήμαρχοι: Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, Ελευσίνας Γεωργόπουλος Γεώργιος, Διονύσου Μαϊχόσογλου Αικατερίνη, Ωρωπού Γιασημάκης Γεώργιος, Αγίας Παρασκευής Μυλωνάκης Ιωάννης, Βριλησσίων Πισιμίσης Ιωάννης, Κηφισιάς Ξυπολητάς Βασίλειος, Πεντέλης Κοσμοπούλου Αναστασία, Αχαρνών Βρεττός Σπυρίδων.

Επιπλέον συμμετείχαν: ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης, ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ο συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής με έδρα την Αθήνα, υποστράτηγος Παναγιώτης Νιάφας, ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο διευθυντής Σχεδιασμού της ΓΓΠΠ Δημήτρης Αλεξανδρής, ο διευθυντής Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος, Χρήστος Παπαφιλίππου και ο προϊστάμενος Κλάδου Τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας υποστράτηγος Γεώργιος Μιχαλόπουλος.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων Νέα Οδός ΑΕ, Ολυμπία Οδός Λειτουργία ΑΕ και Αττικές Διαδρομές ΑΕ, καθώς και ο διευθυντής της ΕΜΥ Θεόδωρος Κολυδάς και επιστημονική ομάδα μετεωρολόγων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

