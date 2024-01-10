Τέμπη: Με τηλεδιοίκηση το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί λέει ο πρώην πρόεδρος ΟΣΕ

Τη σημασία της απαρέγκλιτης τήρησης του κανονισμού κυκλοφορίας για την αποφυγή ατυχημάτων τόνισε ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (2010-2016) Π. Θεοφανόπουλος, στο πλαίσιο κατάθεσής του στη εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Στα έξι χρόνια της θητείας μου, δεν είχαμε σοβαρά περιστατικά, καθώς ετηρείτο απαρέγκλιτα ο κανονισμός κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει όλες τις ανθρώπινες καταστάσεις και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, είπε ο κ. Θεοφανόπουλος.



Για τους λόγους που ώθησαν στην υπογραφή της σύμβασης "717", παρότι προϋπήρξαν έργα για συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, είπε ότι «η "717" υπήρξε ως ανάγκη, επειδή το σύστημα βανδαλίστηκε, και όχι επειδή δεν συντηρήθηκε επιμελώς».

Ερωτηθείς για το τι θα μπορούσε να αποτρέψει - από την εμπειρία του - το δυστύχημα στα Τέμπη, ο κ. Θεοφανόπουλος είπε ότι «εάν θα υπήρχε η τηλεδιοίκηση, η οποία συναρτάται και έχει προαπαιτούμενο την σηματοδότηση, [..] με πολύ μεγάλη προσέγγιση βεβαιότητας θα είχε αποτραπεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

