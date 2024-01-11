Επίθεση με βόμβες μολότοφ από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκε η στατική διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γεωργίου Βιζυηνού, απέναντι από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση έγινε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των πορειών ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες έκαναν καταδρομική επίθεση στα ΜΑΤ λίγο μετά τις 14:30 και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.



Οι αστυνομικές δυνάμεις για να τους απωθήσουν έκαναν χρήση χημικών.





