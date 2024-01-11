Εξεταστική για Τέμπη - Χατζηδάκης: Ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιξε καθοριστικό ρόλο

Ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιξε καθοριστικό ρόλο, είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χατζηδάκης, καταθέτοντας ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Ο κ. Χατζηδάκης, που κλήθηκε με την ιδιότητα του πρώην υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ((2012-2013) και πρώην υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (2007-2009) είπε ότι είναι θετικό να υπάρχει τηλεδιοίκηση, αλλά δεν μπορούμε να αθωώνουμε συμπεριφορές υπαλλήλων που αποδεικνύονται ανεύθυνοι.

Ερωτηθείς από τον βουλευτή της ΝΔ, Λ. Τσαβδαρίδη για το ρόλο των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και του ανθρώπινου παράγοντα, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι από όσα είχε παρακολουθήσει «παρότι υπήρχε το σύστημα της τηλεδιοίκησης, έστω το περιορισμένο, έστω με τα όποια προβλήματά του, την ίδια στιγμή και πάλι είχαμε ζήτημα συμπεριφοράς εκ μέρους κάποιου υπαλλήλου [...] Όταν σε έναν οργανισμό δεν λειτουργούν πλήρως τα συστήματα, αυξάνεται αντιστοίχως και ο ρόλος ο θετικός, ή όχι θετικός, των όποιων υπαλλήλων».

Στην επίκληση του πορίσματος Γεραπετρίτη από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Β. Κόκκαλη, για την πυρκαγιά στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας (7/2019), ο κ. Χατζηδάκης είπε πως «δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι χωρίς τηλεδιοίκηση γενικώς δεν μπορεί ποτέ να κυκλοφορήσουν τρένα. Είναι θετικό να υπάρχει τηλεδιοίκηση, εξελιγμένη τηλεδιοίκηση, αλλά δεν μπορούμε να αθωώνουμε συμπεριφορές ανθρώπων, υπαλλήλων εν προκειμένω, που αποδεικνύονται ανεύθυνοι». Πρόσθεσε επίσης ότι, υπήρχε ένα σύστημα στο σταθμό και μέχρι πεντέμισι χιλιόμετρα από το σταθμό, που το βεβαιώνουν, όχι μόνο ο (σύμβουλος διοίκησης του ΟΣΕ) Π. Τερεζάκης αλλά και άλλοι ειδικοί.

Ειδικότερα, στην ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη για το εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στην πορεία της σύμβασης «717» και την τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «όσο περισσότερες εγγυήσεις υπάρχουν τόσο καλύτερα. Όμως εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη δική μου γνώση και με βάση τη δική μου εκτίμηση, πρώτον, γύρω από το σταθμό και σίγουρα στο κρίσιμο διάστημα υπήρχε ένα σύστημα τηλεδιοίκησης το οποίο δεν το χρησιμοποιεί ο σταθμάρχης και, δεύτερον, υπήρχε πρόβλημα με την ίδια την συμπεριφορά του σταθμάρχη».

Κατά την έναρξη της κατάθεσής του, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες ανάταξης του ΟΣΕ από τη στιγμή που ανέλαβε αρμόδιος υπουργός, σημειώνοντας ότι ο ΟΣΕ ήταν ο πιο προβληματικός οργανισμός όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ενδεχομένως και σε όλη την Ευρώπη. «Όταν ανέλαβα υπουργός, για κάθε ένα ευρώ κέρδος, ο ΟΣΕ, ξόδευε εννιάμιση. Το χρέος του είχε εκτιναχθεί και γι' αυτό εφαρμόσαμε το καλοκαίρι του 2008 ένα πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ με άξονες την ασφάλεια, τη διαφάνεια, την εξυγίανση και την ανάπτυξη», είπε ο νυν υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Ως παράδειγμα προβλημάτων, που βρήκε ως υπουργός Μεταφορών, έδωσε το ότι στη Μεσσηνία, τα μηναία έσοσα από την τοπική γραμμή, ήταν «125 ευρώ όταν οι μισθοί των μηχανοδηγών ήταν 20.000 ευρώ, ποσό που αρκούσε να πηγαίνουν οι επιβάτες στον προορισμό τους, όχι με ταξί αλλά με λιμουζίνα» είπε ο κ. Χατζηδάκης. Τόνισε ωστόσο ότι σήμερα η κατάσταση του ΟΣΕ έχει βελτιωθεί ως προς τα οικονομικά του αλλά και σε ζητήματα διαφάνειας.

