Ένταση κατά στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο κατά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα όπου κατέληξε η πορεία των φοιτητών, πανεπιστημιακών και μαθητών που συμμετέχουν στο συλλαλητήριο κατά της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.



Ομάδα φοιτητών κινητοποιήθηκε προς τη διμοιρία των ΜΑΤ μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, φωνάζοντας συνθήματα. Τα μέλη των ΜΑΤ τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών και με τις ασπίδες τους.



Η κατάσταση στο Σύνταγμα παραμένει ηλεκτρισμένη.

Κλειστοί είναι όλοι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στα Προπύλαια

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους γύρω δρόμους.

Οι δρόμοι με τη μεγαλύτερη κίνηση είναι οι εξής σύμφωνα με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη:

Πανεπιστημίου

Βασ. Αμαλίας

Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις.

Στήριξη και ενεργό συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν ανακοινώσει ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΚΝΕ) ανέφερε ότι κατάληψη της Σχολής τους έχουν αποφασίσει 115 φοιτητικοί σύλλογοι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.