Σε ποινή φυλάκισης 13 μηνών αλλά και χρηματική ποινή 600 ευρώ καταδικάστηκε 65χρονος στον Βόλο, για περιστατικό που είχε προκαλέσει στο σπίτι του τον Ιούνιο του 2023, όπου σε ώρα κοινής ησυχίας είχε βάλει μουσική στη διαπασών, ενώ μετά από καταγγελία περιοίκων έριξε δύο πυροβολισμούς στον αέρα.

Το συμβάν έγινε στις 15/6/23 στις 4μμ, όταν ο κατηγορούμενος βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του και έβαλε μουσική σε μεγάλη ένταση. Γείτονες που ενοχλήθηκαν, κατήγγειλαν το γεγονός στην ασφάλεια, με αστυνομικούς να καταφτάνουν στον χώρο για να βρουν τον 65χρονο να πυροβολεί δύο φορές στον αέρα με κυνηγητική καραμπίνα.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του 65χρονου, ενώ μετά από έλεγχο στο σπίτι του διαπιστώθηκε πως η άδεια οπλοκατοχής της εν λόγω καραμπίνας είχε λήξει, ενώ βρέθηκε και δεύτερο κυνηγητικό όπλο, μονόκανο, με επίσης μη ανανεωμένη άδεια, και κυνηγητικά φυσίγγια.

Σε βάρος του 65χρονου είχε ασκηθεί δίωξη για διατάραξη κοινής ησυχίας, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή κυνηγετικών όπλων και παράνομη κατοχή κυνηγετικών φυσιγγίων, ενώ στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο ίδιος απολογούμενος ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του.

Ωστόσο δεν έπεισε το δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο όπως κατηγορούταν χωρίς ελαφρυντικά, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση της έδρας τα όπλα, που είχαν κατασχεθεί από τις αρχές, δεν του επιστράφηκαν, ενώ ο 65χρονος άσκησε έφεση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.