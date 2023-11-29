Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται το καλάθι των Χριστουγέννων με τρόφιμα που συνήθως περιλαμβάνονται στο εορταστικό τραπέζι.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να συγκρατηθούν οι τιμές σε δημοφιλή χριστουγεννιάτικα εδέσματα.

Το «καλάθι των Χριστουγέννων», σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα σε χαμηλές τιμές, μεταξύ άλλων γαλοπούλα, μοσχάρι, τσουρέκι/βασιλόπιτα και γλυκίσματα όπως σοκολατοειδή και άλλα είδη.

Η αναλυτική λίστα με τα προϊόντα θα ανακοινωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου καθώς στόχος είναι η ισχύς του να ξεκινήσει από την Τέταρτη 12 Δεκεμβρίου και να διαρκέσει έως τις 3 Ιανουαρίου.

Όπως και πέρυσι στο καλάθι υποχρεωτικά θα συμμετέχουν όλα τα σουπερμάρκετ με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και για το «καλάθι του Άγιου Βασίλη» που θα περιλαμβάνει παιχνίδια για τα μικρά παιδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.