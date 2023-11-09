Λογαριασμός
Βόλος: 64χρονη έμεινε άταφη στο νεκροτομείο για μία εβδομάδα – Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να την κηδέψει

Ο 90χρονος σύντροφός της - ο μοναδικός άνθρωπος που είχε στη ζωή - δήλωσε ότι δε θέλει να αναλάβει την ευθύνη, και δεν παρέστη ούτε στην εξόδιο ακολουθία 

Μια θλιβερή υπόθεση ανθρώπινης μοναξιάς διαδραματίστηκε στον Βόλο. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια 63χρονη γυναίκα πέθανε στο σπίτι της στη Νέα Ιωνία Βόλου, ενώ ο υπερήλικας σύντροφος της για ώρες ζούσε με τη σορό της, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν.

Η γυναίκα που δεν είχε κάποιον κοντινό συγγενή, έμεινε στο νεκροτομείο για μια εβδομάδα, αφού κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να την κηδέψει.

Ο 90χρονος σύντροφος της δήλωσε ότι δε θέλει να αναλάβει την ευθύνη, και δεν παρέστη ούτε στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε τελικά προχθές.

Πηγή: thenewspaper.gr

