Μια θλιβερή υπόθεση ανθρώπινης μοναξιάς διαδραματίστηκε στον Βόλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια 63χρονη γυναίκα πέθανε στο σπίτι της στη Νέα Ιωνία Βόλου, ενώ ο υπερήλικας σύντροφος της για ώρες ζούσε με τη σορό της, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν.

Η γυναίκα που δεν είχε κάποιον κοντινό συγγενή, έμεινε στο νεκροτομείο για μια εβδομάδα, αφού κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να την κηδέψει.

Ο 90χρονος σύντροφος της δήλωσε ότι δε θέλει να αναλάβει την ευθύνη, και δεν παρέστη ούτε στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε τελικά προχθές.

