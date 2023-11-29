Σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρά σήμερα 29 και αύριο 30 Νοεμβρίου, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), ενώ πανελλαδική στάση εργασίας για την Πέμπτη ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Αύριο στις 12 το μεσημέρι, γιατροί και εργαζόμενοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στηρίζει την διήμερη Πανελλαδική Πανυγειονομική κινητοποίηση που γίνεται από την ΟΕΝΓΕ και την ΠΟΕΔΗΝ.

Καλεί τους εργαζόμενους του δημοσίου να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε όλη τη χώρα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με αιτήματα:

Τα αιτήματα της κινητοποίησης σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας μεταξύ άλλων είναι:

«Διπλασιασμός μισθών – αποζημίωσης των εφημεριών.

Αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών. Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες. Διπλασιασμός προσωπικού. Ταυτόχρονη προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα. Μοναδική προϋπόθεση πτυχίο και τίτλος ειδικότητας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Καμία απόλυση παρατασιακού ειδικευόμενου. Να μην συγχωνευτεί, κλείσει κανένα τμήμα, καμία κλινική, κανένα νοσοκομείο.

